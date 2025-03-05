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ЦАМТО

В Марокко доставлены первые ударные вертолеты AH-64E "Апач"

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Источник изображения: Фото: Restitutor Orientis

ЦАМТО, 4 марта. В Марокко доставлена первая партия закупленных для ВС страны ударных вертолетов AH-64E "Апач" компании Boeing, сообщили марокканские СМИ.

Первые шесть из 24 заказанных компании Boeing AH-64E прибыли морским транспортом в порт Танжер 26 февраля, после необходимых процедур разгружены и 2 марта доставлены на 7-ю авиабазу в Хурибге. Доставленные вертолеты окрашены в пустынный камуфляж и несут обозначения ВС Марокко.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку Марокко в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 ударных вертолетов AH-64E "Апач" (24 новых с опционом на 12 дополнительных), а также сопутствующего оборудования и вооружений общей стоимостью до 4,25 млрд. долл.

В июне 2020 года СВ США заключили с компанией Boeing начальный контракт стоимостью 439,179 млн. долл. на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) вертолетов AH-64E "Апач" и тренажеров "Лонгбоу" для ВС Марокко.

Марокко стала 17-й страной мира, которая приобрела вертолеты AH-64 "Апач".

Сборка первого заказанного Марокко вертолета AH-64E "Апач Гардиан" началась на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона) в ноябре 2023 года.

В настоящее время Boeing также выполняет заказы на поставку AH-64E для СВ США и ряда экспортных заказчиков. Помимо Марокко, подписаны контракты на производство вертолетов для ВС Австралии и Польши, а также модернизацию AH-64 для ВС Египта.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Египет
Марокко
Польша
США
Продукция
AH-64
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
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