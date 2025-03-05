Момент истины для Европы (Foreign Affairs, США)

Foreign Affairs: США могут потерять роль лидера в НАТО

После встречи Зеленского с Трампом в отношениях между США и Европой открылась огромная трещина, пишет FA. Это чревато катастрофой для трансатлантического единства, предупреждает автор статьи. Может получится так, что США даже потеряют свою ведущую роль в альянсе, угрожает он.

Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger)

Трансатлантический альянс в серьезной опасности. Но он не обречен

Катастрофическая встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля подвела западный альянс к мрачному моменту истины. Поссорившись с Зеленским и прекратив военную поддержку Украины, администрация Трампа потрясла не только Украину. Она также поставила под сомнение некоторые основополагающие ориентиры, лежащие в основе трансатлантических отношений со времен Второй мировой войны.

В европейских столицах началась паника. Некоторые политики и аналитики заговорили о кончине НАТО и о закате Запада. Они в ужасе от намерений США. Не планирует ли Вашингтон активно подрывать долгосрочное существование Украины как суверенной и свободной страны? Не пытается ли Трамп осуществить маневр "Киссинджер наоборот", очаровав Владимира Путина и убедив его отказаться от "брака" с китайским лидером Си Цзиньпином и заключить нечестивый союз с США? В трансатлантическом доверии открылась огромная трещина. Это плохо для глобального могущества Вашингтона и его имиджа доброжелательного гегемона, а также чревато катастрофой для трансатлантического единства и жизнеспособности НАТО.

У Запада огромные проблемы. Но у альянса и прежде бывали сильные сомнения, и он это пережил. По обе стороны Атлантики есть мощные аргументы, которые еще могут спасти альянс и поддержать сильное присутствие США в Европе и их участие в делах континента. Да и сама Европа может многое сделать для того, чтобы показать, почему Соединенные Штаты намного сильнее с ней, чем без нее.

Ошибка Минска

В начале 1990-х годов звучали голоса, ратовавшие за постепенный роспуск НАТО после распада Варшавского договора. Но хотя Россия два десятилетия назад встала на путь ревизионизма, а в 2014 году присоединила Крым и ввела свои силы в Донбасс, НАТО не только выстояла, но и продолжала расширяться. Она стала сильнее, сплоченнее и больше и сегодня обладает мощной сдерживающей силой.

Администрация Трампа породила фундаментальную проблему доверия: впервые европейские лидеры не уверены в приверженности США НАТО и не знают, сохранит ли американское руководство свою роль лидера в альянсе.

Но история здесь намного сложнее. Важно помнить, что Трамп сыграл критическую роль в боеспособности Украины. Украина смогла отразить и пережить полномасштабное российское наступление в феврале 2022 года, потому что США начали поставлять ей смертоносные вооружения, такие как противотанковые ракеты "Джавелин", еще во время первого срока Трампа. Без "Джавелинов" русские вполне могли взять Киев в считанные дни, как первоначально планировалось. Таким образом, не будет преувеличением сказать, что Украина в значительной степени обязана своим выживанием в критические дни в начале весны 2022 года поддержке Белого дома Трампа. Зачем Вашингтону теперь отказываться от этой замечательной истории успеха, истории совместной решимости и целеустремленности США и Украины в защите суверенных прав свободной страны?

Соединенные Штаты также хорошо знают, насколько опасно оставлять Европу один на один с Россией. После присоединения Крыма и ввода российских сил на восток Украины в 2014 году Вашингтон решил оставить конфронтацию с Москвой в основном на откуп европейцам. Ключевыми инструментами этого был так называемый Минский процесс — переговоры, направленные на урегулирование ситуации в восточной части Украины, и Нормандская четверка, или контактная группа в лице Франции, Германии, России и Украины, которая проводила встречи с 2014 по 2022 год. К сожалению, процесс в минском и нормандском формате потерпел неудачу, а отсутствие американского лидерства подтолкнуло российскую сторону к дальнейшей эскалации, кульминацией которой стало начало военной операции в феврале 2022 года.

Эти события очень сильно напоминают ситуацию 30-летней давности, когда в ходе кровопролитной войны в Боснии Европа провозгласила, что "пробил ее час". Может, он и пробил, но это ни к чему не привело. Только благодаря активному политическому и военному вмешательству Соединенных Штатов эта война была остановлена, а в результате подписания в 1995 году Дейтонских соглашений был достигнут мир.

Ни первая администрация Трампа, ни администрация Байдена не повторили ошибку, совершенную Белым домом при Обаме в 2014 году: они не отдали урегулирование украинского конфликта на откуп европейцам, а решили сами возглавить выдающиеся международные усилия по поддержке Украины. Новая администрация Трампа решила снова играть роль лидера, на сей раз для того, чтобы положить конец военным действиям после 11 лет конфликта, а также после трех лет жестокой и полномасштабной военной конфронтации.

В интересах Европы приветствовать такое стратегическое участие США, которое на самом деле препятствует отдалению Вашингтона от Европы и его смещению в сторону Китая. Но для того, чтобы добиться успеха, оба берега Атлантики должны быстро преодолеть пропасть недоверия. Если это удастся сделать, то следующая важная задача будет заключаться в том, чтобы заключить и претворить в жизнь сделку по Украине, которая должна быть жизнеспособной. Прежде всего, Украина должна участвовать в этом процессе и быть уверена, что результат будет справедливым, а ее никто не продаст. Без активного участия украинцев и европейцев мирные усилия администрации Трампа могут выдохнуться, так и не начавшись всерьез. Именно поэтому в интересах США как можно скорее наладить отношения с Зеленским и с украинским руководством после стычки в Белом доме 28 февраля.

Америка остается европейской державой?

Из-за напряженности между Вашингтоном и Киевом Европа может и должна сыграть существенную роль в уравнении безопасности. Военное присутствие США в Европе за последние годы усилилось, но оно далеко не равноценно сотням тысяч российских военнослужащих на Украине и в западных военных округах России. Вашингтон категорически исключил присутствие американских военных на территории Украины. Поэтому администрации Трампа нужны партнеры в Европе, и она открыто заявила об этом, обратившись к европейским военным с просьбой обеспечить исполнение возможной сделки с Украиной. В ответ на это европейцы должны проявить достаточную решимость и объявить Вашингтону о своем требовании, видоизменив американский лозунг времен войны за независимость "Никаких налогов без представительства". Они должны четко заявить, что без их участия в мирных переговорах никакого воинского контингента на Украине не будет. Европа знает одно: сделка, если она состоится, заключается не просто в разделе Украины или обеспечении быстрого прекращения огня. Речь идет о прочном и безопасном механизме обеспечения мира, об основополагающих проблемах безопасности для всей Европы.

Еще более важный вопрос — как вести дела с Россией. До сих пор из Москвы не поступило никаких сигналов относительно возможных уступок. Кремль вполне предсказуемо выдвинул максималистские требования, и будет очень трудно заставить его уступить.Верить в то, что прочный мир с Россией может быть достигнут лишь благодаря закреплению в соглашении линии соприкосновения на востоке Украины — это иллюзия. Россия выдвинет новые, сложные и далеко идущие требования, включив в них вопросы стратегической стабильности, военных объектов США в Восточной Европе, и станет очень дорогостоящим и ненадежным партнером. Европа и США должны сплотиться и подготовиться к долгому и болезненному процессу.

Прежде всего, существует настоятельная необходимость в новом типе европейского лидерства. Чтобы защитить свои стратегические интересы безопасности и восстановить ослабевший альянс, европейские державы должны продемонстрировать способность нести более существенную нагрузку, которая усилит коллективную мощь альянса. Франция, Германия, Польша и другие соседние страны-единомышленницы должны выдвинуть крупную оборонную инициативу, сконцентрированную вокруг основной группы государств, готовых выступать с единых позиций по вопросам безопасности. Такой "Европейский оборонительный союз" (ЕОС) будет принимать решения по большинству важных вопросов с активным участием Соединенного Королевства, где это возможно. Основные цели будут включать создание консолидированного и единого оборонного рынка и цепочек поставок; совместную разработку, закупку и обслуживание военной техники; совместную подготовку военнослужащих. Франция и Соединенное Королевство, будучи ядерными державами, должны рассмотреть различные варианты более существенного вклада ЕОС в расширенное сдерживание.

Лучший и самый элегантный способ для администрации Трампа включить в мирное соглашение Европу, Украину, а также европейских партнеров, таких как Турция — это восстановить проверенный и оправдавший себя формат контактных групп, введенный в 1990-х годах для формирования чувства единства и общности цели под руководством США. Мы могли бы напомнить Вашингтону, что он должен гордиться этим новаторским и успешным дипломатическим форматом, являющимся изобретением США. На Украине такой формат мог бы дать важнейшие составляющие, необходимые для реального прекращения военных действий.

Тридцать лет назад дипломат Ричард Холбрук написал статью в Foreign Affairs под названием "Америка, европейская держава". Заголовок был без вопросительного знака. Холбрук предвидел, что "в XXI веке Европа по-прежнему будет нуждаться в активном американском участии, которое остается необходимым компонентом континентального баланса сил на протяжении полувека". Статья заканчивается пророческим утверждением. "Стоящие перед нами задачи грандиозны, а необходимость их решения очевидна. Отказ от их решения будет означать одно — позже придется заплатить намного более высокую цену". Да, Европа нуждается в США, чтобы окончательно и бесповоротно остановить военный конфликт на Украине. Но для успешного выполнения этой задачи Америке понадобится Европа. Будем надеяться, что Белый дом Трампа осознает эту реальность.