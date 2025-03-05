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ТАСС

Эксперт: приостановка помощи Киеву показала, что Трамп не намерен "умывать руки"

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Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Эмблема Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Лызлова

Председатель фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий считает, что союзники Соединенных Штатов не последуют их примеру

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала серьезным шагом с политической и военной точек зрения, она показала, что американский президент Дональд Трамп не намерен "умывать руки" в отношении украинского конфликта. Такое мнение высказал ТАСС председатель фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий на полях V Центральноазиатской конференции клуба.

"Относиться к приостановке стоит серьезно. Там действительно сказано приостановить всякую помощь, вплоть до того, что то, что уже летит в воздухе или перевозится на корабле, все равно до Украины не доедет. Это, например, касается, как я прочитал, и снарядов, боеприпасов. А снаряды определенного типа как раз производятся если не только в США, то Соединенные Штаты - их главный поставщик. Другие поставщики не способны или пока их не поставляют. Поэтому это вполне серьезно", - отметил аналитик.

С политической точки зрения, по мнению Быстрицкого, приостановка помощи стала "интересным индикатором того, что произошло 28 февраля", когда во время визита Владимира Зеленского в Белый дом у него возникла перепалка с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. "Там было много разных спекуляций, что Трамп после этого якобы "отползет" куда-то в сторону, не будет интенсивно заниматься конфликтом, умоет руки, - пояснил эксперт. - А он, посмотрите, послал ясный сигнал: вот вы там выпендривались, а я не шутил, я сказал, что собираюсь сделать, и сделал".

Быстрицкий не ожидает, что примеру Вашингтона последуют его союзники, в том числе за пределами Европы. "Я не думаю, что они будут сейчас торопиться. Мне кажется, там не такая уж большая помощь, но дело не в этом. Думаю, что они будут идти по какому-то своему графику и смотреть за тем, что происходит. Сегодня мы увидим реакцию европейских союзников США и, что еще важнее, увидим реакцию самой Украины, и это будет любопытно", - заключил Быстрицкий.

Ранее представитель Белого дома подтвердил приостановку военной помощи Украине. Как уточняет агентство Reuters, Вашингтон "пересматривает помощь" этой стране. В публикации газеты New York Post уточняется, что речь идет, в частности, о военной технике, которая не только находится в пути на самолетах и кораблях, но и ожидает в транзитных зонах в Польше. 

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Трамп Дональд
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