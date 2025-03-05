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Военное обозрение

Зеленский назначил Залужного на очередную внешнеполитическую должность, чтобы держать подальше от Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Зеленский старается не упускать из зоны внимания деятельность экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Напомним, что после снятия Залужного с должности главнокомандующего его направили послом в Великобритании.

При этом на Украине все опросы показывают, что именно Залужный остаётся самой популярной фигурой в стране, и если бы там были проведены выборы, то именно он бы стал президентом. Зеленский же демонстрирует откровенное раздражение по этому поводу, заявляя, что «лично его (Зеленского ) отстранить от власти будет непросто при наличии «большой поддержки в стране». На фоне этих заявлений Зеленский продолжает зачистку политического поля внутри страны, чтобы сбить электоральный рейтинг своих конкурентов.

Чтобы Залужный поменьше «активничал» на, собственно, внутриукраинском направлении, Зеленский решил назначить его ещё на одну должность. Помимо обязанностей посла в Британии экс-главком теперь является постпредом Украины при международной морской организации. Сама организация была создана после Второй мировой войны, и должна обеспечивать повышение безопасности морского судоходства.

Обязанности постпреда при этом организации Валерий Залужный, как отмечено в указе, будет исполнять по совместительству.

Видимо, расчёт на то, чтобы Залужный побольше занимался делами вдалеке от Украины и не пытался составить конкуренцию Зеленскому, продолжающему утверждать, что «народ Украины против выборов».

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Страны
Великобритания
Украина
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