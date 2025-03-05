ТАСС: бойцы РФ уничтожили 20 из 31 американского танка Abrams ВСУ

С февраля по август 2024 года было уничтожено 17 танков, еще 3 - в декабре 2024 - январе 2025 года

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие уничтожили уже 20 из 31 танка Abrams, о поставках которых Вооруженным силам Украины (ВСУ) было объявлено США. Такие сведения следуют из подсчетов ТАСС.

Согласно данным сводок российского военного ведомства, первые 17 американских танков были уничтожены с февраля по август 2024 года. Еще три танка были уничтожены прошедшей зимой, в декабре 2024 - январе 2025 года в Курской области.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников сообщало, что уцелевшие танки Abrams выведены с линии фронта.

28 февраля военный эксперт Владислав Шурыгин заявил ТАСС, что танки Abrams исчерпали свой потенциал в зоне конфликта, о чем свидетельствуют их кустарные доработки и техническая невозможность Киева использовать ряд их функционала.

М1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США. Боевая масса в зависимости от модификации и комплектации составляет 54-66,8 тонны. Основное вооружение модификации М1А1, поставленной Киеву, - гладкоствольная пушка M256 калибра 120 мм (аналогичное орудие устанавливается на немецких Leopard 2). Экипаж - четыре человека, двигатель - газотурбинный мощностью 1,5 тыс. л. с. При этом Соединенные Штаты преимущественно используют более современную модификацию танка Abrams с улучшенными характеристиками - М1А2. Она отличается усовершенствованными прицельными приборами и усиленной броней.