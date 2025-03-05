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Известия.ru

Военнослужащие рассказали о результатах теста установки из трех пулеметов ПКМ

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

На полигоне в Донецкой Народной Республике (ДНР) 110-й полк тестирует установку из трех пулеметов Калашникова модернизированных (ПКМ). Об этом 4 марта рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.


По его словам, в отличие от многих сделанных наскоро установок, эту можно приводить к нормальному бою. На ней есть регулировочные винты — не просто крепление пулеметов, благодаря которым на заданное расстояние можно вывести попадание в одну точку.

Кроме того, в установке заранее предусмотрены крепления для коллиматорных и оптических прицелов и для тепловизоров, с помощью которых можно обнаруживать беспилотные летательные аппараты. А три ствола и скорострельность фактически компенсируют проблемность цели либо отсутствие необходимой подготовки.

«Это пулеметы Калашникова — ПКМ, ПК. Они предназначены для того, чтобы валить цели типа «Баба-яга», большие беспилотники самолетного типа и даже вертолеты. Я думаю, что он его развалит пополам просто», — прокомментировал заместитель командира 110-й бригады по вооружению с позывным Шаман.

Важная особенность подобных станков состоит в отсутствии регулировки по росту. При этом они устанавливаются на разные местности и под стрелков разного роста. В ситуации станка это очень важная доработка.

«Очень хорошая установка, скорострельность у нее вообще отличная. То есть в борьбе с FPV-дронами со сбросами она, я думаю, себя покажет очень хорошо. Я уверен», — заявил военнослужащий батальона «Борса» с позывным Назик.

Ранее, 2 марта, российские военнослужащие рассказали о ходе боев под Красноармейском в ДНР. Бойцы Вооруженных сил РФ наносят удары по целям в районе города. Их поражение подтверждают кадры с беспилотных летательных аппаратов.

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