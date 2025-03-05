В Сибири разработали улучшенный патрон для противодроновых ружей

В отличие от аналогов, он снабжен специальными аэродинамическими вставками

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета разработали и запатентовали дробовой патрон для перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В отличие от аналогов, патрон снабжен специальными аэродинамическими вставками, что дает более мощный заряд и повышенную скорость, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

Как пояснили авторы разработки в патенте, использующиеся сейчас для перехвата БПЛА патроны дроби содержат очень небольшое число поражающих элементов. Из-за этого они не могут нанести значительный урон конструкции беспилотника. Кроме этого, нити, которые связывают поражающие элементы, в силу своих конструктивных особенностей и толщины не могут разрезать лопасти дрона.

"Результат изобретения заключается в повышение скорости, мощности заряда. <…> При обнаружении БПЛА, стрелок прицельно выстреливает дробовым зарядом в сторону беспилотника. При ударе по капсюлю пороховой заряд выталкивает дробины из пыжа - контейнера, а аэродинамические вставки помогают растолкать дробины", - говорится в документе.

В разработанном патроне ученые смогли сделать нити, связывающие поражающие элементы, более тонкими и длинными. Еще одно новшество в том, что сами элементы изготовлены в разными по весу и размеру, а внутрь патрона добавлены тормозные аэродинамически вставки. Это обеспечивает более плотную упаковку дроби. "Разный вес дробин обеспечивает сильное аэродинамическое натяжение нити, соединяющей дробины разного размера. <…> Колебания длинной нити перед курсом дрона повышает эффективность воздействия связки на пропеллеры БПЛА, запутывая их, до полной остановки или до ударного сброса режимов вращения, и сбивая с курса, не давая выполнить поставленную задачу", - пишут авторы патента.

Благодаря усовершенствованиям, связанные попарно при помощи нити или проволоки дроби разлетаются в сторону беспилотника, связующий элемент растягивается на максимальную длину и при контакте с БПЛА наматывается на его лопасти, обездвиживая аппарат. Длина проволоки или нити может достигать 3 м или 15 м.