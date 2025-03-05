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ТАСС

Эксперт Михайлов считает, что Киеву не сможет найти замену ЗРК Patriot

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Трейлеры с пусковыми установками для управляемых ракет системы ПВО Patriot
Трейлеры с пусковыми установками для управляемых ракет системы ПВО Patriot.
Источник изображения: © Getty Images / Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Европа не может предоставить аналог этих зенитных ракетных комплексов, пояснил руководитель Бюро военно-политического анализа

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Киев может оказаться в ситуации, когда ему нечем заменить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на фоне ухудшения отношений с США. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

"А что, собственно, у Европы есть на эшелоне ЗРК средней дальности? Только французские системы SAMP-T, NASAMS, которые могут поражать цели на определенном количестве десятков километров. Но опять же, это все ЗРК малой и средней дальности. Что IRIS-T, что NASAMS - они по своей дальности даже не добивают до ракет систем Patriot, перехватывающих ракеты на дальностях более 100 км", - отметил Михайлов.

По его словам, единственное государство, обладающее военно-техническими возможностями по развертыванию систем малой и средней дальности, - это Израиль. "Но ему самому не хватает и ракет для "Железного купола", и нужного количества действующих дивизионов, - подчеркнул эксперт. - И уж они, находясь в перманентном воздушном противостоянии со своими соседями, вряд ли с кем-то серьезно будут делиться. И вряд ли вообще Израиль пойдет на конфронтацию с Москвой таким образом".

Михайлов также указал на то, что для перехвата хотя бы сверхзвукового оружия необходимы ракеты как минимум уровня систем Patriot, которых, тем не менее, у Украины нет.

Как ранее писал журнал Forbes, Вооруженные силы Украины вместе с союзниками начали искать способы замены вооружений ПВО американского производства на фоне скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме на прошлой неделе. 

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Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Продукция
NASAMS
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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