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Вестник Мордовии

Переданный ВСУ Mirage 2000-5F впервые засветился с оружием "воздух-воздух"

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Находящийся на вооружении украинских формирований истребитель Mirage 2000-5F французского производства впервые совершенно открыто засветился в небе Украины.

Судя по короткому видеоролику, появившемуся в социальных сетях, этот "подарок Макрона" вооружен оружием класса "воздух-воздух", типа R.550 Magic с дальностью действия до двадцати километров и как возможно MICA, способных сбивать воздушные цели на расстоянии до восьми десятков километров.

Кроме этого, самолет еще нес подвесные топливные баки, повышающие боевой радиус применения.

Как предполагается, истребитель барражирует в воздухе на значительном удалении от линии фронта и пока ему доверяют контроль воздушного пространства. Для этого задействуется радиолокационная станция RDY, обнаруживающие летающие объекты размером с Mirage на удалении в сто тридцать километров. Всего РЛМ может"видеть" двадцать четыре цели, из них восемь сопровождать одновременно наводить ракеты четыре ракеты.

Также RDY может обнаруживать и сопровождать наземные и морские цели. На первые наводятся крылатые ракеты SCALP-EG ( Storm Shadow) с дальностью действия более полутысячи километров, а также противокорабельные Exocet способные бить на две сотни километров.

Конечно Mirage 2000-5F превосходит старые уцелевшие советские Су-27, МиГ-29 и даже поставленные F-16, но существенно уступает нашим Су-30СМ, Су-35 и тем более технике пятого поколения - Су-57.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
F-16
Mirage-2000
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
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