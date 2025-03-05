В Белом доме заявили, что граждане США устали финансировать украинский конфликт

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Американские граждане устали выделять средства на нужды обороны Украины и финансировать ее конфликт с Россией. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент [США Дональд] Трамп хочет, чтобы президент [Владимир] Зеленский был благодарен Соединенным Штатам и американским налогоплательщикам, которые обеспечивали национальную безопасность и оборонные нужды его страны. <...> США и американские граждане устали финансировать эту войну. Президент Трамп хочет добиться сделки. К сожалению, кажется, президент Зеленский пока не хочет этого", - сказала она в эфире телеканала Fox Business.

Ливитт добавила, что 28 февраля Зеленский находился в нескольких шагах от заключения сделки по полезным ископаемым, которая стала бы спасением для украинской экономики, но в ходе перепалки с Трампом "ставил телегу впереди лошади и кусал руку кормящего".

В начале февраля Трамп заявил, что Вашингтон заинтересован в получении редкоземельных металлов с Украины. Ожидалось, что соответствующее соглашение будет подписано сторонами 28 февраля. В тот день Зеленский встретился в Белом доме с Трампом. Между ними произошла перепалка, во время которой американский лидер и вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинили Зеленского в неблагодарности и неуважении.