С дальним прицелом: как в зоне СВО создают установки «малого ПВО»

Новое оружие — это установленные на специальные турели пулеметы или автоматы

В зоне СВО активно разрабатываются и тестируются установки «малого ПВО», рассчитанные на уничтожение дронов. Новое оружие — это установленные на специальные турели пулеметы или автоматы. Такие изделия позволяют уверенно поражать тактические БПЛА. В ситуации, когда дроны противника стали основным средством, с помощью которого он пытается уничтожить нашу технику и живую силу, значение «малого ПВО» стремительно растет. Корреспонденты «Известий» побывали на испытаниях сразу двух видов установок в 110-м полку 51-й Донецкой армии.

Средства против «Бабы-яги»

На один из полигонов в ДНР мы приезжаем, когда там испытывают сразу две установки «малого ПВО». Первая — это три единых пулемета ПКМ калибра 7,62Х54 мм на одной турели. Корреспондент «Известий» получил возможность протестировать ее на первых испытаниях. Знакомлюсь с установкой вместе со штурмовиками батальона «Борз» 110-й бригады (в нее также входит 110-й полк, который и разрабатывает установки) — это ветераны, форсировавшие Кураховское водохранилище во время боев по освобождению города.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Строенная пулеметная установка предназначена для того, чтобы «валить» цели типа «Бабы-яги» и большие беспилотники самолетного типа. Задумка сделать ее принадлежит командиру 110-й бригады, — рассказывает заместитель командира 110-го полка по вооружению с позывным Шаман.

По его словам, ВСУ сейчас применяют новую тактику: на «Бабе-яге» начали базироваться FPV-дроны, которые атакуют средства ПВО или бойцов, которые открывают по ней огонь.

— В такой ситуации значение точности стрельбы возросло, — объясняет Шаман. — Теперь крупные дроны необходимо максимально быстро уничтожать при обнаружении. Враг знает об этом и повышает живучесть своих машин — стал подвешивать под дроном плиты от бронежилетов. Мы отвечаем изготовлением станка для пулеметов с мощными винтовочными патронами, что позволит увеличить плотность огня.

Тест штурмовиков

Одним из первых с пулеметной установкой знакомится штурмовик батальона «Борз» с позывным Назик. Он стреляет долго, подходя к пулеметам несколько раз.

— Сегодня дроны основная угроза, особенно в то время, когда крупные подразделения БПЛА противника усиливают тот или иной участок фронта. И эта установка в такой ситуации должна нам помочь, — наконец выносит он свой вердикт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Назик рассказывает, что крупные дроны-разведчики и бомбардировщики врага, бывает, преодолевают линию боевого соприкосновения. Турели, если их поставить в коридорах пролета, затруднили бы такие рейды.

— Я бы также поставил такие установки по направлению прилета дронов противника, чтобы прикрыть наши группы, — прикидывает Назик. — Ее хорошо было бы поставить возле зданий. Думаю, что эта установка позволит работать прицельно на дистанции до километра.

Легкая в управлении

Подхожу к установке. В глаза сразу же бросается, что три ствола размещены не в ряд, а треугольником. Это сделано для того, чтобы пули ложились не в линию, а обеспечивали большую площадь поражения при меньших отклонениях от оси прицеливания.

Еще перед стрельбой отмечаю, насколько легко наводить достаточно тяжелый блок из трех ПКМ. Этот эффект достигается тем, что при проектировании учитывалось размещение всех стволов с учетом баланса — он расположен ближе к центру тяжести.

Такая компоновка позволит бойцу, даже не обладающему особыми навыками стрельбы, быстро поражать воздушные цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Еще один очевидный плюс установки — не просто количество пулеметов, но и возможность свести очереди на нужной дистанции в одной точке. Для этого на турели установлена копия механического прицела для зенитной стрельбы времен Великой Отечественной войны — известный по кинофильмам вариант с множественными кольцами для упреждения при стрельбе по воздушным целям.

В центре станка — планка Пикатинни для крепления коллиматоров или ночных прицелов.

Стреляю по мишеням, сопоставимыми по размерам с дронами, — их установили на терриконе. Цели поражены — установка работает как надо.

Четыре ствола

Еще одна установка изготовлена на основе автоматов. Их чаще всего монтируют на автомобилях, но нередко используют на стационарных постах воздушного наблюдения. Их основная цель — дроны-камикадзе. Первым за установку становится боец с позывным Грузин. Он высокий — 1,89 м, поэтому установку регулируют под его рост.

Такая конструктивная особенность очень важна — она позволяет бойцам при стрельбе чувствовать себя максимально комфортно, что повышает эффективность огня. Раньше у подобных изделий такой возможности не было и высоким бойцам приходилось приседать. Невысокие люди вообще не могли вести эффективный огонь по ряду целей.

— Сейчас я воюю под Покровском, — делится первыми впечатлениями от стрельбы Грузин. — Там в день может прилетать до пятисот дронов всех типов. С такими установками, если бы они были на направлении, нам стало бы гораздо легче. На плечах ее будет тяжеловато тащить по посадкам и оврагам, а вот если установить ее на «джихад-мобиль» или на крыше многоэтажки — она себя покажет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Грузин участвовал в боевых действиях еще до СВО и называет пикапы, джипы, багги и другие автомобили с доработанным для войны кузовом «джихад-мобилями» — так было принято у ополченцев еще в 2014–2015 годах.

Как раз за его спиной стоит микроавтобус УАЗ со срезанной крышей и каркасом из металлических труб, в центре которого установлена счетверенная зенитная установка.

Грузин говорит, что защита машин снабжения переднего края — одна из главных задач.

Интересно, что автоматы АК-74 размещены не в ряд и не по кругу, как у врага, а ромбом. На автоматах нет ни дульных тормозов компенсаторов, ни глушителей, как на многих аналогах. Такая конструкция позволяет применять патроны с дробью.

Их производят в «хозяйстве Шамана». Такие боеприпасы состоят из штатной автоматной гильзы с порохом и «контейнером» с дробью. Его оболочка — термоусадочная трубка для электропроводов. «Начинка» — семь дробинок.

Такие боеприпасы сейчас делают многие, но именно Шаману удалось грамотно подобрать количество дроби, ее размер и центровку, что обеспечивает точность и надежную работу автоматики оружия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

У многих кустарных производителей подобные патроны из-за невыверенной массы «контейнера» заедают, могут вызвать проблемы с перезарядкой после стрельбы длинными очередями. Боеприпасы же Шамана работают безотказно.

Для счетверенной установки используют увеличенные магазины на 60 патронов. Установка может выпускать до 2400 патронов в минуту — и в каждом из них по семь дробинок.

Это позволяет уверенно поражать даже небольшие и быстролетящие дроны на малом расстоянии. Для огня по более крупным целям используются обычные автоматные пули.

Эти установки уже применяются в белгородском пограничье и на донецком направлении. Шаман рассказывает, что ему приходят отчеты о том, как показали себя разные экземпляры установок во время ночных и утренних налетов врага. В каждом из докладов упоминается полтора-два десятка сбитых дронов.

Разработки Шамана

Отвечает за разработку новых изделий Шаман. Воплощает их в металле Кулибин 110-й бригады Дмитрий.

Шаман с Дмитрием давно работают в дуэте. Они занимались восстановлением оружия, а потом по необходимости и тюнингом и даже созданием новых образцов еще до СВО, в ополчении ДНР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В свое время получил широкую известность их образец переделанного в снайперскую винтовку советского противотанкового ружья ПТРД образца 1941 года.

— Железо, как для скульпторов глина, — делится секретами мастерства Дмитрий. — Задача поставлена, и нужно приложить все усилия для ее выполнения. А дальше режешь, варишь, подрезаешь, выдумываешь, пробуешь и пробуешь.

В результате фронт получает точные системы вооружения, которые позволяют уничтожать такие непростые цели, как БПЛА.

Дмитрий Астрахань