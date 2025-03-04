Научат маневрам: какие угрозы для РФ отрабатывают на Joint Viking-2025

Учения в Норвегии проходят с участием 10 тысяч военных из семи стран НАТО

Стартовавшие в Норвегии 3 марта учения Joint Viking–2025 несут угрозу для Северо-Западного региона России и, прежде всего, Северного флота, полагают эксперты. Несмотря на заявленные цели по отработке оборонительных действий, маневры включают в себя и наступательные элементы, в частности, ночное десантирование на побережье. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих из семи стран НАТО.

Как пройдут учения Joint Viking–2025

В Норвегии 3 марта стартовали крупнейшие в этом году учения НАТО Joint Viking-2025. В них принимают участие около десяти тысяч военнослужащих из семи стран — Норвегии, Канады, Финляндии, Германии, Нидерландов, Великобритании и США. Они продлятся до 14 марта.

«НАТО — основа безопасности Норвегии. Поэтому важно, чтобы наши союзники отрабатывали развертывание сил в Норвегии, и тренировались действовать вместе с норвежскими силами в зимних условиях. Эти знания жизненно важны, так что тренировки должны проходить регулярно», — говорится в сообщении норвежской армии по поводу начала маневров.

Фото: U.S. Department of Defence Источник изображения: iz.ru

Joint Viking проходят раз в два года в марте. В этом году у них насыщенная программа. В частности, запланированы мероприятия по интеграции финского подразделения ПВО малой дальности с норвежскими силами. А одним из ключевых этапов станет массированное десантирование на побережье в ночных условиях.

11 марта будет отрабатываться оборона Нарвика, в ходе которой пройдут совместные тренировки военных, экстренных служб, гражданской обороны и муниципальных властей. А на следующий день аналогичные маневры пройдут в Харстаде.

Фото: MOD UK Источник изображения: iz.ru

Основные события учений развернутся в графстве Тромс на севере Норвегии. Кроме того, союзные силы будут действовать на море и в воздушном пространстве, в том числе на полигоне Тарва.

Главными целями учения заявляются отработка операции по отражению вторжения в сложных географических условиях, интеграция союзных сил, а также тыловое обеспечение боевых действий в условиях сверхнизких температур. В маневрах используются снегоходы, вездеходы-амфибии и армейская авиация.

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От США в учениях задействованы силы второго экспедиционного корпуса морской пехоты и 41-я бригада полевой артиллерии. Великобритания направила около тысячи военнослужащих из морской пехоты и сил специальных операций, а также подразделения армейской авиации.

Какие угрозы для России несут учения Joint Viking–2025

Официально заявляется, что в ходе учений будет отрабатываться защита от возможного вторжения. Однако в действительности намечены и тренировки наступательных действий, на что указывает запланированная высадка десанта, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом, адмирал Сергей Авакянц.

— Это увязывается с общей позицией европейских союзников США по НАТО, — отметил он. — Речь идет об угрозе нашему северному флангу. Это неприкрытая угроза Северному флоту, нашим базам. К этому надо относиться достаточно серьезно и принимать соответствующие меры. Надо укреплять Северный флот и сухопутную составляющую.

Фото: MOD UK Источник изображения: iz.ru

По словам адмирала, учения проводятся под разговоры о создании новой системы европейской безопасности, хотя на самом деле стоит вести речь об опасности для нашей страны, исходящей из Европы.

— Зачем так демонстративно проводить маневры в стране, которая непосредственно граничит с нашей? Это явная демонстрация. И практическая подготовка, — заключил Сергей Авакянц.

Фото: U.S. Department of Defence Источник изображения: iz.ru

Норвегия сейчас ведет себя неадекватно по отношению к России как страна, полностью поддерживающая киевский режим, рассказал «Известиям» военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Не исключено, что такие мероприятия призваны отвлечь наши силы от специальной военной операции. Но битва за Арктику еще впереди. Десять тысяч человек — это приличное количество. Тем более, что норвежцы в этом регионе живут, они обладают определенным опытом выживания в Арктике. Провокации могут быть, и мы должны быть к этому готовы, — пояснил эксперт.

Ведущая роль США в учениях Joint Viking–2025

Текущие события и разногласия между администрацией Дональда Трампа и их союзниками в Европе в этом году вряд ли повлияют на ход и характер этих учений, считает младший научный сотрудник ИМИ МГИМО Никита Липунов.

— Заявления европейских союзников, в частности, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европе нужно перевооружаться, нацелены на долгосрочную перспективу и касаются программ вооружений европейских членов НАТО, про военно-учебную активность речи не шло. Ведущую роль в НАТО по-прежнему играют США, и в ходе учений на Крайнем Севере, как правило, именно американские военнослужащие выступают ведущей силой. Поэтому Вашингтон будет по-прежнему участвовать в этих маневрах. В этом заинтересованы и сами США, поскольку они таким образом проводят свою политику сдерживания России и показывают способность проецировать силу через Северную Атлантику в Северную Европу вплоть до российских границ, и европейские союзники, для которых важны трансатлантические подкрепления, — говорит эксперт.

Фото: x.com/U.S. Marines Источник изображения: iz.ru

Для Норвегии членство в НАТО и тесные оборонные связи с США — краеугольный камень их политики в области безопасности, полагает Никиту Липунов. Норвегия заинтересована в том, чтобы отрабатывать взаимодействие с США, поддерживать трансатлантическую связку. Эксперт подчеркнул: европейские союзники США по НАТО сильно зависят от Штатов в военно-политическом отношении, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать каких-то существенных перемен, кроме укрепления позиций европейских оборонных концернов в системе военного снабжения альянса.

Напомним, что учениям Joint Viking предшествовали маневры Arctic Forge–2025, которые завершились в Финляндии 27 февраля. На них отрабатывались сценарии развертывания подразделений стран-участниц в арктических широтах, а также улучшение оперативной совместимости войск разных стран в экстремальных погодных условиях. В маневрах приняло участие около 330 американских военнослужащих, 750 канадских и финских.

Ранее, в январе-феврале на полигонах Румынии прошли учения НАТО Steadfast Dart–2025. Во время этих маневров отрабатывалось развертывание новых сил реагирования НАТО (Allied Reaction Force, ARF), задача которых — «быстро укрепить восточный фланг» альянса. Это была их первая тренировка после создания 1 июля 2024 года. Сценарий имитировал возникновение «конфликта с почти равным противником». По замыслу штаба верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе это должно было показать, что ARF способны к «сложным операциям на расстоянии в тысячи километров в Восточной Европе и в любых условиях».

Роман Крецул