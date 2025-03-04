Сийярто назвал урегулирование на Украине главной темой консультаций с США

Будапешт и Вашингтон поддерживают постоянные контакты, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии поддерживает постоянные контакты с администрацией США, и главной темой продолжающихся между ними консультаций является установление мира на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, подтвердив, что в воскресенье состоялся разговор по телефону между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом Дональдом Трампом.

"Мы поддерживаем постоянные связи между администрацией США и правительством Венгрии на разных политических уровнях, в том числе на уровне высшего руководства. Премьер-министр разговаривал с президентом, и на этой неделе также будут контакты на высоком уровне между администрацией США и правительством Венгрии. Конечно, сейчас самой важной темой переговоров, бесед и любых контактов является установление мира [на Украине]", - сказал Сийярто на пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Северной Македонии Буяром Османи.

Ранее интернет-издание Index сообщило со ссылкой на свои источники в американском посольстве в Будапеште, что Орбан и Трамп в воскресном разговоре по телефону обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Издание обратило внимание, что их беседа проходила после встречи Трампа с Владимиром Зеленским, состоявшейся 28 февраля в Белом доме. Между участниками той встречи, транслировавшейся в прямом телеэфире, возник спор на повышенных тонах, превратившийся в публичную перепалку, после которой Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Сразу после этого Орбан выступил в поддержку Трампа, заявив, что на встрече с Зеленским он отстаивал дело мира. "Сильные люди заключают мир, слабые развязывают войну", - написал венгерский премьер в Х.