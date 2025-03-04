"Пытался выглядеть "крутым парнем": в США продолжают обсуждать скандал с Зеленским

Политики

Помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц: США хотят видеть лидера Украины, который готов вести дела с Вашингтоном и Москвой, а если Зеленский не сможет, это станет проблемой — своим поведением он показал неготовность идти к миру.

Госсекретарь Марко Рубио: Зеленский должен извиниться за фиаско на встрече и осознать важность диалога для прекращения конфликта, ведь 3 млн человек уже покинули Украину, и вопрос их возвращения зависит от мирного урегулирования.

Глава Минфина Скотт Бессент: Президент Украины на переговорах все "взорвал", в то время как должен был продемонстрировать отсутствие противоречий Киева с Вашингтоном, теперь же подписание экономического соглашения не рассматривается.

Спикер Конгресса США Майк Джонсон: Либо Зеленский образумится и вернется за стол переговоров с благодарностью, и будет делать то, что необходимо, либо Украину должен возглавить другой политик.

Предприниматель Илон Маск: Отказ Зеленского от прекращения огня — жесток и бесчеловечен, он уничтожил себя в глазах граждан Штатов, ведь Трамп настаивал на прекращении мясорубки, а он стремился, чтобы с деньгами она продолжилась.

СМИ

WP: Раскол между Европой и США из-за Украины, который привел к перепалке Трампа с Зеленским, положил конец единству Запада — ссора в Белом доме превратилась в фиаско для Киева, и хоть Трамп с Вэнсом, возможно, рады шокировать Европу, но их коллеги по ту сторону океана уже смирились с разрушением альянса США и Европы, теперь мир вступает в новую эпоху.

NYT: Администрация Трампа может прекратить даже косвенную поддержку Украины после пятничного спектакля в Овальном кабинете, в нее входил обмен разведданными и обучение украинских военных, а поставки боеприпасов и оборудования также могут быть отменены в ближайшее время.

NBC: Вице-президент Вэнс не собирался вступать в дискуссию с Зеленским, у него не было заранее определенной стратегии, но ему пришлось ответить на неподобающее поведение украинского представителя, поскольку он вел себя провокационно.

NYP: Зеленский на переговорах пытался выглядеть "крутым парнем", но такое поведение не вызвало нужного эффекта, а напротив, только нанесло оскорбление всем участникам встречи.

CNN: Публичный конфликт Зеленского и Трампа фактически привел к разрыву отношений между Вашингтоном и Киевом, а унижение президента Украины на встрече и доброжелательность, с которой его встречали на европейском саммите в Лондоне, показали степень отчужденности между США и Европой.

Подготовила Екатерина Шамарова