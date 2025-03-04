В Белом доме не видят готовности Зеленского пойти на компромиссы

Они необходимы для прекращения боевых действий на Украине, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не видит готовности Зеленского пойти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий на Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"В данный момент перед нами нет президента Зеленского, который сказал бы: "Я готов предпринять необходимые шаги, провести необходимые переговоры и пойти на компромиссы, необходимые для прекращения боевых действий, перейти к прекращению огня" <...>. По сути, мы услышали, что он не готов говорить об этом", - отметил советник американского лидера.

Он подчеркнул, что США готовы к таким переговорам. "Мы провели их с Россией в Эр-Рияде. Мы готовы провести их с Украиной, а затем приступить к челночной дипломатии, но нам нужно услышать это <...> от Зеленского, и нам нужно услышать это публично", - добавил Уолтц.

Для завершения конфликта на Украине, утверждал он, на компромиссы в плане гарантий безопасности за территориальные уступки придется пойти и Киеву, и Москве "Думаю, то, что произошло в пятницу, ставит все это под вопрос: готов ли Зеленский - лично, политически - продвигать свою страну к прекращению боевых действий, и сможет ли он пойти на необходимые компромиссы. Вы слышали президента [США Дональда Трампа], что обеим сторонам придется пойти на компромиссы. Я думаю, многие видят, какими будут эти компромиссы в плане гарантий безопасности за некоторые территориальные уступки, эти общие контуры очевидны, если у обеих сторон есть желание сесть за стол переговоров и продвинуть дело к миру. Это цель президента Трампа", - сказал помощник главы государства.

Тема территориальных уступок в контексте Украины начинает звучать от американских представителей, но территориальные уступки уже были сделаны при образовании СССР, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сравнил рассуждения американской стороны о возможных компромиссах по украинскому кризису с научным диспутом, "как это звучало на Мюнхенской конференции".