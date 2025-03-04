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Великобритания будет производить и поставлять украинской армии ракеты LMM (Lightweight Multirole Missile), предназначенные для перехвата ударных беспилотников семейства «Герань». При этом стоимость каждой из таких ракет во много раз превышает стоимость «Герани».

Производимые британской компанией Thales на заводе в Белфасте ракеты-перехватчики LMM, как утверждается, продемонстрировали высокую эффективность при сбивании целей на малых высотах, в том числе ударных беспилотников.

Как анонсировал британский премьер Кир Стармер на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Лондон намеревается выделить два миллиарда евро экспортного финансирования на производство пяти тысяч зенитных ракет этого типа. Однако программа рассчитана до 2030 года, поэтому вряд ли окажет существенное влияние на текущую ситуацию на поле боя. Кроме того, эти средства будут выделены Украине отнюдь не на безвозмездной основе, а в виде кредита, гарантированного британским государственным агентством UK Export Finance.

При этом важную роль также играет высокая стоимость этих ракет, составляющая 400 тысяч евро, что делает чрезвычайно затратным перехват относительно недорогой «Герани», даже с учетом ущерба, который может нанести успешно поразивший цель беспилотник-камикадзе. А если учитывать, что какая-то часть британских ракет будет использоваться для сбития ложных целей, перехват каждой «Герани» станет чрезвычайно дорогостоящим мероприятием.

Таким образом, очевидно, что поставки Украине зенитных ракет выгодны в первую очередь предприятиям британского ВПК, особенно с учетом того, что Киеву придется с процентами возвращать великодушно выделенный Стармером кредит.

Также Стармер заявил, что Британия, вроде как, собирается использовать и свои боевые самолёты в небе над Украиной «для контроля соблюдения соглашения о мире». Это притом, что сам же Зеленский и выступает против такого соглашения, настаивая на войне до последнего украинца.