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Военное обозрение

Иран внедряет систему ПВО нового поколения Bavar 373-II с увеличенной дальностью и автономностью

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Источник изображения: topwar.ru

Иран представил новую и значительно усовершенствованную версию своей зенитно-ракетной системы Bavar 373, известную как Bavar 373-II. Об этом пишет издание Army Recognition. В публикации отмечается, что этот факт знаменует собой значительный скачок в военном потенциале Ирана, особенно в области противовоздушной обороны.

Bavar 373-II обладает несколькими технологическими усовершенствованиями, которые делают его более грозным игроком на арене региональной противовоздушной обороны. Одним из наиболее заметных усовершенствований является наличие независимых пусковых установок. В этой новой конфигурации каждая пусковая установка Transporter Erector (TELAR) оснащена собственным радаром, что позволяет ей работать автономно. Это усовершенствование означает, что каждая пусковая установка теперь может обнаруживать, отслеживать и поражать воздушные цели без необходимости в центральной радиолокационной системе, что обеспечивает большую операционную гибкость и снижает зависимость от других средств

– отмечает издание.

Автор материала добавляет, что Bavar 373-II отличается увеличенной дальностью обнаружения и сопровождения целей, которые были двумя ключевыми недостатками его предшественника.

Продолжая рассказывать о достоинствах новой версии иранской системы ПВО, издание подчеркивает, что самым заметным ее улучшением является увеличенная дальность действия.

Внедрение ракет Sayyad 4B, передовых иранских ракет класса «воздух-поверхность» и противоракетных технологий, позволило увеличить дальность действия Bavar 373-II с 200 км до 300 км. Это обновление значительно повышает способность системы перехватывать высокоскоростные цели на большом расстоянии, делая её более универсальным и мощным дополнением к сети противовоздушной обороны Ирана

– констатирует Army Recognition.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что по мере развития региональной ситуации Bavar 373-II станет важным компонентом более широкой оборонной сети Ирана, ещё больше укрепив его роль ключевого игрока на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее появилась информация, что Израиль может совершить нападение на Иран уже осенью этого года. Как заявил бывший заместитель помощника министра обороны США и бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, соответствующее решение Вашингтон и Тель-Авив могут принять совместно.

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Израиль
Иран
США
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