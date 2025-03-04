Иран внедряет систему ПВО нового поколения Bavar 373-II с увеличенной дальностью и автономностью

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Иран представил новую и значительно усовершенствованную версию своей зенитно-ракетной системы Bavar 373, известную как Bavar 373-II. Об этом пишет издание Army Recognition. В публикации отмечается, что этот факт знаменует собой значительный скачок в военном потенциале Ирана, особенно в области противовоздушной обороны.
– отмечает издание.
Автор материала добавляет, что Bavar 373-II отличается увеличенной дальностью обнаружения и сопровождения целей, которые были двумя ключевыми недостатками его предшественника.
Продолжая рассказывать о достоинствах новой версии иранской системы ПВО, издание подчеркивает, что самым заметным ее улучшением является увеличенная дальность действия.
– констатирует Army Recognition.
Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что по мере развития региональной ситуации Bavar 373-II станет важным компонентом более широкой оборонной сети Ирана, ещё больше укрепив его роль ключевого игрока на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее появилась информация, что Израиль может совершить нападение на Иран уже осенью этого года. Как заявил бывший заместитель помощника министра обороны США и бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро, соответствующее решение Вашингтон и Тель-Авив могут принять совместно.