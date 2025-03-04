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Стало известно о проблемах с аппаратом Lunar Trailblazer

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Фото: Lockheed Martin / Globallookpress.com
Фото: Lockheed Martin / Globallookpress.com.

SpaceNews: У аппаратов Lunar Trailblazer и Odin возникли проблемы

У космических аппаратов Lunar Trailblazer и Odin — попутной нагрузке миссии IM-2 — возникли проблемы. Об этом стало известно изданию SpaceNews.

По данным НАСА, связь с 200-килограммовым аппаратом Lunar Trailblazer была потеряна примерно через 12 часов после его запуска. Как следует из анализа телеметрии, проблемы связаны с его энергосистемой. В настоящее время специалисты работают над поиском решений проблемы.

Другой попутный аппарат, Odin, продолжает передавать сигналы, но без телеметрии. В компании-разработчике AstroForge допускают, что проблема вызвана особенностями работы наземной сети или неконтролируемым медленным падением аппарата.

В сентябре 2024 года издание сообщило, что орбитальный аппарат Lunar Trailblazer станет попутной нагрузкой миссии IM-2, включающей посадочный модуль Nova-C разработки компании Intuitive Machines. Одна из задач орбитального аппарата — изучение того, как со временем меняется концентрация воды в лунном грунте.

Миссия IM-2 была запущена 27 февраля.

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Компании
NASA
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