Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"

На июнь 2025 года запланирован спуск на воду дока-понтона "Амурец" проекта 65911, постройка которого продолжается на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия в понедельник, 3 марта.

По словам представителей верфи, сборочно-сварочный цех выдал на стапель все секции дока-понтона. В настоящее время в стапельном цехе заканчивается формирование 7-го блока, в ближайшее время он будет предъявлен Российскому классификационному обществу (РКО). Полностью сформированы и приняты контролирующими органами блоки с 1-го по 6-й, а также 8-й.

Формирование корпуса дока-понтона "Амурец" АСЗ

Вместе с тем на открытом стапеле расположены четыре блока будущего дока-понтона. РКО сданы два монтажных стыка; монтажный стык между 3-м и 4-м блоками собран. Продолжение работ на открытом стапеле планируется в марте.

Параллельно с формированием блоков специалисты цехов №2 и №19 изготавливают и монтируют трубопроводы и арматуру основных систем.

В конце марта – начале апреля планируется вывести на открытый стапель остальные четыре блока и продолжить формирование корпуса дока-понтона в полном объеме, а также начать установку рельсовых путей, достроечной номенклатуры.

Док-понтон "Амурец" проекта 65911 заложили 30 июня 2023 года в рамках корпоративной доковой программы Объединенной судостроительной корпорации. Основное предназначение сооружения – обеспечение вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу. Док-понтон строится в рамках инвестиционного проекта по созданию целого транспортно-спускового комплекса.

Амурский судостроительный завод выполняет обязательства по контрактам с Минобороны РФ, в рамках которых верфь должна передать российскому флоту два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385. Также реализуется контракт на поставку четырех малых ракетных кораблей проекта 22800 (шифр "Каракурт").

В конце 2023 года АСЗ получил лицензию на строительство нового для предприятия типа кораблей – фрегатов проекта 22350.