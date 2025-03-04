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ТАСС

La Repubblica: Мелони скептически относится к отправке войск Европы на Украину

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Источник изображения: © AP Photo / Alessandra Tarantino

Премьер-министр Италии не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции, отмечает газета

РИМ, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони крайне скептически относится к направлению европейских военных на Украину и не разделяет соответствующее предложение Великобритании и Франции. Об этом пишет газета La Repubblica.

Глава итальянского правительства открыто выразила свои сомнения. "Направление итальянских военных никогда не стояло на повестке", - приводит ее слова издание. По словам Мелони, Рим готов участвовать в подобной миссии, только если она будет под эгидой ООН, и при условии завершения боевых действий. В отношении неудачных переговоров Владимира Зеленского в Вашингтоне, которые закончились перепалкой с президентом США Дональдом Трампом, Мелони сказала, что сожалеет о случившемся в Овальном кабинете, но не стоит превращать это "в столкновение болельщиков", принимая чью-либо сторону.

На полях саммита европейских стран НАТО в Лондоне она провела переговоры с Зеленским, которому, как сообщила ее пресс-служба, подтвердила поддержку Рима. Накануне поездки в британскую столицу Мелони общалась по телефону с Трампом и обсудила с ним ситуацию вокруг Украины.

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам европейского саммита в Лондоне заявил о формировании "коалиции желающих" защищать будущее мирное соглашение по Украине. Британский премьер сообщил, что Великобритания и Франция вместе с властями в Киеве начнут работать над планом по прекращению боевых действий, а затем представят его Соединенным Штатам. Ряд стран Европы, указал он, намерены присоединиться к этим усилиям. Стармер признал, что не все европейские страны готовы принять участие в реализации этого плана и что Европа не сможет обойтись без помощи США.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена. Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. 

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