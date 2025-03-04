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ТАСС

В Минобороны Британии опровергли наличие плана объявить перемирие на Украине

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Люк Поллард
Люк Поллард.
Источник изображения: yandex.net

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Великобритания и Франция не согласовывали плана объявить на месяц мораторий на ведение боевых действий на Украине. Об этом заявил замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард в эфире радиостанции Times Radio.

"Не было достигнуто никакого соглашения по поводу того, как перемирие может выглядеть, так что я не признаю тот фрагмент, который вы упомянули", - сказал Поллард в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. Французский лидер заявил 2 марта в интервью газете Le Figaro, что Париж и Лондон предлагают ввести месячный мораторий на ведение боевых действий на Украине, который распространялся бы на воздушную сферу, море, а также на удары по энергетической инфраструктуре. Позже в эфире вещательной корпорации Би-би-си замглавы британского Минобороны пояснил, что подобное краткое перемирие якобы сыграло бы лишь на руку России.

"Я не в положении говорить о том, как выглядит структура мирного плана или как потом будут выглядеть вооруженные силы, гарантии безопасности, но я могу сказать, что дискуссия была позитивной. Европейские страны ясно понимают, что мы должны сделать больше", - добавил Поллард, говоря про европейский саммит по Украине, который прошел 2 марта в Лондоне.

Не согласился британский замминистра и с заявлением посла королевства в Вашингтоне Питера Мандельсона. Накануне в эфире телеканала ABC дипломат призвал Украину "первой выразить приверженность" прекращению огня. Это, полагает посол, побудит Россию сделать аналогичное заявление.

"Это не политическая линия [британского правительства]. Мы находимся в стадии переговоров, дипломатического взаимодействия с нашими европейскими, американскими и украинскими друзьями по поводу формирования подобного [мирного] соглашения", - сказал он в эфире телеканала Sky News. 

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