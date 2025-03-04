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РИА Новости

На Украине завели дело после удара по полигону в Днепропетровской области

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На Украине завели дело после удара "Искандером" по полигону под Днепропетровском

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине по факту удара по полигону в Днепропетровской области, сообщает в понедельник государственное бюро расследований (ГБР).

Минобороны РФ 1 марта сообщило, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожил до 150 солдат ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов на полигоне в Днепропетровской области.

"Сотрудники государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате… удара по полигону в Днепропетровской области… Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что дело возбуждено по статье "Халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке".

Ранее в понедельник удар по полигону подтвердил командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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