Поставка Минобороны Израиля транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" затягивается

ЦАМТО, 3 марта. По информации источников GBP Aerospace and Defence, командование ВВС Израиля получит первую пару многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" в 2026 году.

Вторая пара самолетов в рамках затянувшегося процесса поставки будет передана ВВС Израиля в 2028 году. В общей сложности МО Израиля планирует получить восемь единиц KC-46A. Новые KC-46A заменят состоящие на вооружении заправщики Боинг-707 Re'em.

Как сообщалось первоначально, задержки поставки KC-46A были вызваны бюрократическими препятствиями в Израиле, а затем политической нестабильностью, вызванной так называемой "судебной реформой", инициированной правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Поставка KC-46A должна повысить эффективность дозаправки самолетов ВВС Израиля и союзных государств, оперативность и дальность перевозок войск и грузов, а также медицинской эвакуации. Платформа будет оснащена современными оборонительными системами, средствами связи и противодействия израильского производства. Предполагается, что самолеты будут применяться в сложных условиях, в т.ч. в ходе возможных операций против Ирана.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, запчастей, технической документации и т.д. Как было заявлено, общая стоимость продажи может составить 2,4 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения о покупке первых двух KC-46A МО Израиля подписало в феврале 2021 года, а в декабре 2021 года в него было внесено изменение, предусматривающее поставку еще двух самолетов.

В августе 2022 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт стоимостью 927,492 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов KC-46A для ВВС Израиля. Работы будут выполняться на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и, как ожидалось, будут завершены к 31 декабря 2026 года.