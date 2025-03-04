Войти
ЦАМТО

Поставка Минобороны Израиля транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" затягивается

492
0
0
Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США
Самолет-заправщик KC-46A Pegasus ВВС США.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 3 марта. По информации источников GBP Aerospace and Defence, командование ВВС Израиля получит первую пару многоцелевых транспортов-заправщиков KC-46A "Пегасус" в 2026 году.

Вторая пара самолетов в рамках затянувшегося процесса поставки будет передана ВВС Израиля в 2028 году. В общей сложности МО Израиля планирует получить восемь единиц KC-46A. Новые KC-46A заменят состоящие на вооружении заправщики Боинг-707 Re'em.

Как сообщалось первоначально, задержки поставки KC-46A были вызваны бюрократическими препятствиями в Израиле, а затем политической нестабильностью, вызванной так называемой "судебной реформой", инициированной правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Поставка KC-46A должна повысить эффективность дозаправки самолетов ВВС Израиля и союзных государств, оперативность и дальность перевозок войск и грузов, а также медицинской эвакуации. Платформа будет оснащена современными оборонительными системами, средствами связи и противодействия израильского производства. Предполагается, что самолеты будут применяться в сложных условиях, в т.ч. в ходе возможных операций против Ирана.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2020 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Израилю в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 самолетов-заправщиков KC-46A, а также сопутствующего оборудования и услуг, запчастей, технической документации и т.д. Как было заявлено, общая стоимость продажи может составить 2,4 млрд. долл.

Письмо с предложением и принятием предложения о покупке первых двух KC-46A МО Израиля подписало в феврале 2021 года, а в декабре 2021 года в него было внесено изменение, предусматривающее поставку еще двух самолетов.

В августе 2022 года командование ВВС США заключило с компанией Boeing контракт стоимостью 927,492 млн. долл., предусматривающий поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех самолетов KC-46A для ВВС Израиля. Работы будут выполняться на предприятии в Сиэтле (шт.Вашингтон) и, как ожидалось, будут завершены к 31 декабря 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Продукция
КС-46
Компании
Boeing
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 14:59
  • 7877
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 14:54
  • 0
«Уникальная» ситуация
  • 04.03 10:23
  • 7
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 04.03 08:14
  • 2
Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
  • 04.03 03:00
  • 1
Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"
  • 04.03 02:58
  • 7
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 04.03 02:11
  • 1
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 03.03 22:55
  • 1
Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель