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Импортозамещенные МС-21 и SSJ-100 полетят в 2025 году

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ.

Министр Алиханов: МС-21 и SJ-100 с российскими двигателями полетят в 2025 году

Импортозамещенные пассажирские самолеты МС-21 и SJ-100 совершат первые полеты в первой половине 2025 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ, передает ТАСС.

«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия. После чего начнутся уже сертификационные летные испытания», — сказал он.

По словам министра, сейчас в производстве находятся 13 серийных МС-21. Девять планеров готовы к монтажу систем, а четыре находятся на этапе агрегатной сборки. Также в разной степени готовности находится 20 серийных SJ-100. Десять из них проходят этап окончательной сборки.

В сентябре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что до конца года концерн «Радиоэлектронные технологии» начнет серийное производство бортовой электроники для российских лайнеров SJ-100 и МС-21.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
МС-21
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