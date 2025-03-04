Европа торопится с разработкой плана по спасению Зеленского и сохранению поддержки США (Bloomberg, США)

Bloomberg: Европа готовит новый военный пакет для Украины

После скандала в Белом доме с участием Зеленского Европа пытается "поддержать" Киев и при этом сохранить хорошие отношения с Трампом, передает Bloomberg. Обсуждается возможность отправки европейских "миротворцев" на Украину, но эта идея неприемлема для России.

Алекс Уикхем (Alex Wickham), Андреа Палачиано (Andrea Palasciano), Ирина Ангел (Irina Anghel)

На саммите по безопасности в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры демонстрировали широкую поддержку Украины, но за кулисами они изо всех сил старались усадить Владимира Зеленского обратно за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские лидеры от Стармера до его итальянской коллеги Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона провели выходные в лихорадочных попытках уладить ситуацию после катастрофической перебранки, произошедшей на прошлой неделе в Белом доме. Они также нарастили усилия по повышению собственной обороноспособности в связи с разногласиями и прямым обращением Трампа к президенту России Владимиру Путину с призывом положить конец конфликту на Украине.

Они надеются, что встреча, проведенная в воскресенье в позолоченных викторианских залах Ланкастер-хауса, убедит Трампа продолжать сотрудничество с Европой и Украиной, прежде чем его мирные переговоры с Путиным продвинутся дальше. Макрон заявил газете Le Figaro после встречи, что некоторые страны хотели бы заключить перемирие на один месяц в Украине, чтобы можно было провести переговоры о развертывании миротворческих сил. Между тем, один из британских чиновников сказал, что пока не было достигнуто никакого соглашения о желаемых сроках прекращения огня.

Великобритания и Франция стремились создать то, что Стармер назвал “коалицией доброй воли”, для участия в миротворческих силах и убеждения Киева в устойчивости будущего мирного соглашения. По словам европейских чиновников, знакомых с планом, эти два давних союзника США намерены в ближайшие дни представить Трампу группу стран “Европа плюс”, включающую в себя государства, не входящие в ЕС, в том числе, вероятно, Канаду, чтобы заручиться его поддержкой.

“Исходя из состоявшихся за последние дни обсуждений мы пришли к общему выводу, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, — заявил Стармер журналистам после встречи. — Затем мы обсудим этот план с США”.

Повышенное внимание к европейской обороне укрепило валюты континента по отношению к доллару: инвесторы посчитали, что увеличение расходов может стимулировать экономический рост. Евро вырос на 0,4% по отношению к доллару, опередив большинство основных валют. Польский злотый, румынский лей и валюты скандинавских стран также выросли.

Акции оборонных компаний, в свою очередь, демонстрировали рост в начале торгов на Tradegate в понедельник: BAE Systems Plc — на 23%, Rheinmetall AG — на 19%, Thales SA — на 17%, Saab AB - на 17%, Dassault Aviation — на 16%, Rolls-Royce Plc — на 13% и Leonardo SpA — на 12% по сравнению с ценами при закрытии торгов в пятницу.

Между тем, гособлигации оказались под давлением, фьючерсы на облигации Германии и Франции упали утром понедельника в Азии. Инвесторы опасаются, что увеличение расходов на оборону может привести к увеличению эмиссии долговых обязательств по всей Европе.

Зеленский назвал саммит “сильным началом” и сказал, что он уже видит “теоретическую возможность” иностранного контингента. Тем не менее он сказал, что еще слишком рано подробно говорить о “первых шагах”, предпринятых в воскресенье.

Этот план основывается на убежденности, что некоторые в администрации Трампа не готовы отказаться от переговоров с Украиной, несмотря на неприятный инцидент с Зеленским в пятницу. По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, ряд помощников настаивают на отставке Зеленского в качестве условия любого будущего соглашения, но президент США, по-видимому, придерживается менее жестких взглядов, чем часть его администрации.

Макрон, Мелони и Стармер были в числе европейских лидеров, которые общались как с Трампом, так и с Зеленским в минувшие выходные, пытаясь вернуть их за стол переговоров. Они считают, что все еще существует путь к возобновлению соглашения о добыче полезных ископаемых, которое планировалось подписать. Это дало бы американскому лидеру заинтересованность в сдерживании боевых действий России в отношении Украины.

“Задача, стоящая сегодня перед европейскими лидерами и перед Киром Стармером, помимо всего прочего, состоит в том, чтобы публично продемонстрировать, что Зеленский готов к миру, если в него будет вовлечена Европа”, —заявил Sky News бывший посол Великобритании в НАТО Адам Томсон. Затем они должны “сделать этот пакет достаточно привлекательным для Дональда Трампа, по крайней мере в качестве посредника, даже если тот не собирается выступать на стороне Украины или Европы”, — добавил Томсон.

Наладить отношения между Трампом и Зеленским будет непросто. В то время как европейские союзники поспешили выразить поддержку украинскому лидеру, США ясно дали понять, что хотят публичных извинений.

“Необходимо сперва восстановить какой-то интерес к добросовестным переговорам, прежде чем президент Трамп захочет возобновить свое участие”, —заявила поставленная Трампом директор национальной разведки Тулси Габбард в интервью Fox News.

Борьба за реабилитацию украинского президента в глазах США — лишь одна из проблем, которые Трамп создал для Европы. Лидеры континента также сталкиваются с необходимостью создания более надежной структуры безопасности, как для защиты Украины, так и для подготовки к возможному выходу Америки из НАТО и ее отказу от других обязательств в Европе.

Необходимость действовать быстро стала причиной того, что Макрон работал со Стармером и другими руководителями за пределами Европейского союза, чтобы собрать группу стран — потенциальных участников миротворческих сил на Украине.

“Мы должны извлечь уроки из прошлого, — заявил в Лондоне председатель Европейского совета Антониу Кошта. — Нам нужны надежные гарантии безопасности”.

Разговоры о вводе войск на Украину вызвали резкую отповедь со стороны Москвы: министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал идею присутствия европейских сил на Украине в интервью, опубликованном на сайте министерства.

Европейский совет в расширенном составе соберется в четверг, чтобы обсудить военный пакет в размере 20 миллиардов евро (21 миллиард долларов) для Украины и шаги по увеличению расходов на оборону, включая возможное смягчение бюджетного правила.

Еще одним предметом обсуждения станет вопрос о том, следует ли назначить общего специального посланника, который будет представлять союз на возможных переговорах по прекращению конфликта, этот вариант поддерживается многими государствами-членами. Но встреча также обнажит разногласия внутри блока, состоящего из 27 членов. Оппозиция состоит в основном из Венгрии и Словакии, которые встали на сторону Трампа в его подходе к Украине.

“Нам срочно необходимо перевооружить Европу”, — заявила журналистам в Лондоне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она добавила, что Европе нужен “резкий рост” расходов на оборону. Европейцы должны превратить Украину “в стального дикобраза, который потенциальные захватчики не переварят”, — сказала она.