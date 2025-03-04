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ТАСС

Нидерланды отказались брать конкретные обязательства на саммите по Украине

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Флаги Нидерландов и Украины
Флаги Нидерландов и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр страны Дик Схоф отметил, что Нидерланды в целом поддерживают заявленные на саммите инициативы и "примут участие в дальнейших обсуждениях"

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Нидерланды не стали брать на себя никаких конкретных обязательств на прошедшей в воскресенье встрече лидеров некоторых европейских стран в Лондоне. Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схоф, чьи слова приводит газета Het Financieele Dagblad.

"Я не называл никаких конкретных сумм и не давал никаких конкретных обязательств", - отметил он. При этом глава голландского правительства дал понять, что Нидерланды в целом поддерживают заявленные на саммите инициативы и "примут участие в дальнейших обсуждениях".

Как обратила внимание Het Financieele Dagblad, парламентское большинство выступает за участие голландских военных в миротворческой миссии на Украине. Однако одним из противников является лидер входящей в правящую коалицию крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс.

"Сначала мы должны посмотреть, что нам нужно, что повлечет за собой такая миссия и каков будет ее мандат, - сказал Схоф. - Основываясь на этом плане, Нидерланды могут рассмотреть, какой вклад они могут внести".

Помимо Схофа на встрече в Лондоне присутствовали лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте. На саммит были приглашены премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский.

Британский премьер Кир Стармер заявил после совещания, что европейские страны намерены разработать планы по обеспечению военных поставок на Украину даже после прекращения конфликта. В свою очередь фон дер Ляйен предложила продолжить оказание военной помощи Украине, чтобы превратить ее "в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник". 

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