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В США рассказали о замолкающих самых больших пушках Киева

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Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters.

Forbes: У Киева заканчиваются снаряды для пушек «Пион» калибра 203 миллиметра

Киев почти исчерпал запасы снарядов калибра 203 миллиметра, которые используются в самых больших самоходных пушках — советских 2С7 «Пион». О заканчивающихся боеприпасах рассказали в публикации американского издания Forbes.

Отмечается, что в 2022 году Киев активно использовал «Пионы», но уже в следующем году начались перебои со снарядами и орудия замолкли. Кадры с «Пионами» снова начали появляться в сети в 2025-м.

«Спорадическая работа пушек объясняется тем, откуда Украина получала снаряды для них. Украина не производит 203-миллиметровые снаряды на собственных заводах, как и многие другие (или, возможно, ни одна другая) страны, кроме России», — пишет издание.

Автор напомнил, что в 2023 году США передали Киеву 10 тысяч снарядов калибра 203 миллиметра, которые использовались в американских гаубицах M110. Автор допустил, что после этого у американской армии не осталось 203-миллиметровых снарядов.

Также установки M110 и снаряды к ним стоят на вооружении греческих вооруженных сил. Афины передавали относительно небольшие партии снарядов в 2023 и 2024 годах, но дальнейшие поставки не планируются. Еще одним оператором M110 остается Турция. В публикации допустили, что Анкара может стать поставщиком снарядов для Киева. «Если 2С7 [ВСУ] исчезнут и появятся снова, посмотрите на Турцию, чтобы понять, почему», — пишет автор.

В сентябре 2024 года командир орудия 2С7М «Малка» рассказал, что один снаряд пушки способен «сложить» дом. Осколочно-фугасный боеприпас несет более 17 килограммов взрывчатки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
2С7 Пион
M110
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