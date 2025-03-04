В Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от дронов

«Русский купол» создал в Крыму систему РЭБ для защиты полуострова от дронов

Специалисты компании «Русский купол» создали эффективную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты Крыма от беспилотников. Об этом сообщает «СМИ2».

Отмечается, что по заданию главы Крыма Сергея Аксенова была собрана группа инженеров, а через несколько месяцев новый комплекс поставили на боевое дежурство. Также на полуострове учредили компанию «Русский купол».

Разработчики проводили испытания изделий на территории региона. В ходе опытной эксплуатации комплекс позволял сажать украинские дроны без повреждений. Изучение их конструкции позволило повысить эффективность системы РЭБ.

Над системой работает более 150 человек. Комплекс получил российское программное обеспечение. Также отечественные предприятия поставляют детали элементной базы комплекса. Изделия работают в радиусе 20 километров. «При этом сеть устройств РЭБ, развернутая АО "Русский Купол", на сегодняшний день является самой крупной в мире», — говорится в материале.