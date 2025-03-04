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Военное обозрение

Россия пригласила израильскую делегацию на парад в честь 80-летия Победы в Москву

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Источник изображения: topwar.ru

Российские власти пригласили представителей Израиля приехать в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин подчеркивала, что при любых обстоятельствах будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве.

Посол Израиля отметила, что "исторические факты не меняются из-за геополитических обстоятельств", а парламент Израиля еще в 2017 году принял решение о ежегодном праздновании Дня Победы.

В отличие от израильского посла, глава дипломатического представительства ФРГ в России Александер Ламбсдорф, в свою очередь, заявил, что Германия не будет отправлять своих представителей на парад Победы в Москве по крайней мере до тех пор, пока не завершится вооруженный конфликт на Украине.

На празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москву также приедут представители Сербии, Словакии, КНР, Бразилии, Палестины, а также всех стран-членов ОДКБ. Кроме того, приглашение принять участие в торжественных мероприятиях получили лидеры Вьетнама, Монголии, Лаоса и Республики Сербской.

Правительство Венгрии, в свою очередь, отказалось 9 мая 2025 года отправить в Москву своего представителя. Канцелярия премьер-министра страны отметила, что глава правительства Венгрии Виктор Орбан не сможет принять приглашение, поскольку «для венгерского народа окончание Второй мировой войны имело иное значение, чем для других стран». Как известно, Венгрия в свое время поддержала фашистскую Германию.

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