В ГУР заявили о значительной перегрузке украинской системы ПВО

По словам замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, ВС РФ "обходят все средства и районы противовоздушной обороны"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) перегружена, ее работа значительно усложнилась. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, ВС РФ "обходят все средства и районы противовоздушной обороны". "[Тактика ВС РФ] перегружает систему противовоздушной обороны <...>. Все стало значительно сложнее", - рассказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Скибицкий добавил, что украинским силам ПВО, в частности, "сложно отличить" беспилотники с боевой частью, а тактика ВС РФ требует проводить маневры сил и средств.

В последнее время украинское военное руководство все чаще говорит о сложной для ВСУ оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Украинская армия сталкивается с нехваткой техники, вооружений, личного состава. Чтобы восполнить потери, командование ВСУ отправляет в пехоту специалистов из технологически продвинутых подразделений, в том числе из ПВО. 12 февраля депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ испытывают критический дефицит средств ПВО, в то время как военное командование лжет об их эффективности.