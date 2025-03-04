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ТАСС

Песков: РФ налаживает диалог с США, но продолжает СВО до достижения целей

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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь из пулемета НСВ "Утес" по воздушной цели в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Российская Федерация продолжает диалог с Вашингтоном в плане нормализации двусторонних отношений, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия сохраняет цели специальной военной операции на Украине и продолжает ее, несмотря на налаживание диалога с США. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Ситуация непростая в плане украинского урегулирования, - указал представитель Кремля. - Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств, без чего очень сложно обсуждать все остальные вопросы".

"И одновременно с этим российская сторона продолжает специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех тех целей, которые были поставлены с самого начала", - подчеркнул Песков.

Новая американская администрация взяла курс на восстановление связей с Россией и скорейшее урегулирование украинского конфликта, в отличие от кабинета бывшего президента США Джо Байдена и руководства стран Европы. 18 февраля в Эр-Рияде и 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями Москвы и Вашингтона, направленные на нормализацию работы посольств двух стран, а также возобновление дипломатических контактов в целом. 

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Россия
США
Украина
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