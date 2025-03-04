Песков: Зеленский не хочет мира на Украине

Усилий одних только России и США недостаточно для урегулирования, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Заявления Владимира Зеленского в Белом доме продемонстрировали, что Киев не хочет мира и не готов к переговорам. А усилий одних только России и США недостаточно для урегулирования, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Киевский режим и Зеленский не хотят мира. Они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно, - указал представитель Кремля. - Выпадает очень важный элемент".

"Киевский режим отказывается от урегулирования посредством переговоров", - добавил Песков.

США после прихода к власти в январе президента Дональда Трампа выражают желание поспособствовать максимально скорому завершению украинского конфликта. В отличие от Евросоюза и предшествующей администрации Джо Байдена, в Вашингтоне теперь не заявляют о безграничной поддержке Киева и даже пошли на контакты с Москвой.

Эти шаги подвергаются со стороны Украины критике. Киев требует все большей вовлеченности США в конфликт, вплоть до непосредственного участия, что выражается в концепции так называемых гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказывается от любых мирных инициатив, настаивая на продолжении конфликта как минимум до получения Киевом преимущества на фронте.

Президент РФ Владимир Путин, как и другие представители российского руководства, неоднократно отмечал готовность Москвы к урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем. РФ считает необходимым для прочного мира устранить сами причины столкновения, среди которых милитаризация Украины, использование этой страны как площадки для антироссийской политики Запада, а также поддержка киевским режимом наиболее оголтелых и русофобских националистических движений.