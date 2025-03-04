Песков: перепалка в Вашингтоне показала правоту Путина в украинском вопросе

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Перепалка президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне еще раз доказала правоту российского лидера Владимира Путина, который заявлял, что готовность Москвы к переговорам упирается в нежелание Киева. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона еще раз убедилась в правоте президента Путина, когда он говорил, что при всей открытости российской стороны к переговорному процессу эти добрые намерения упираются в нежелание киевского режима поддерживать такую динамику. Это мы увидели в полный рост в Вашингтоне", - указал представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин детально в курсе произошедшего и принял это во внимание.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. В ходе беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, и Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

Во время визита Зеленского в США и после переговоров с Трампом должно было быть подписано соглашение по минералам. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, решение об отмене церемонии принял американский лидер.