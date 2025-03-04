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ТАСС

Песков высказался о роли Европы в украинском урегулировании

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, если европейские лидеры смогут склонить Владимира Зеленского, не желающего мира, к переговорам, честь им и хвала

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал роль Европы в украинском урегулировании. По его словам, если европейские лидеры смогут склонить Владимира Зеленского, не желающего мира, к переговорам, честь им и хвала.

"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира. Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы, честь им и хвала", - сказал Песков.

2 марта в Лондоне состоялась встреча, посвященная обсуждению мира на Украине. В Лондоне собрались лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте. В ходе дискуссий лидеры обсудили европейские гарантии безопасности Украине в рамках урегулирования конфликта. 

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