PZL-Swidnik представила первый собранный в Польше вертолет AW-149

ЦАМТО, 3 марта. Принадлежащая итальянской группе Leonardo компания PZL- Swidnik представила первый произведенный на территории Польши многоцелевой вертолет AW-149.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Агентство вооружений Министерства национальной обороны Польши 1 июля 2022 года заключило с компанией PZL- Swidnik (подразделение группы Leonardo) контракт стоимостью 8,25 млрд. злотых (1,76 млрд. евро) на поставку 32 вертолетов AW-149, тренажерных комплексов, а также пакетов логистики и обучения. Логистический пакет включает запасные части и расходные материалы, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. В комплект средств обучения входит всесторонняя подготовка пилотов и технического персонала, а также поставка комплекта современных тренажеров и учебного оборудования. Поставки должны быть выполнены в 2023-2029 гг.

Компания PZL- Swidnik открыла производственную линию для сборки AW-149 для ВС Польши 4 июня 2024 года в присутствии представителей Leonardo, PZL- Swidnik и компаний-партнеров.

Новые вертолеты предназначены для выполнения задач перевозки войск, а также снабжения подразделений по воздуху. Оборудование AW-149 также позволит использовать их для эвакуации, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, перевозки грузов и припасов.

Первые две машины были переданы 7-му авиационному дивизиону (Новы-Глинник) 25-й бригады воздушной кавалерии 30 октября 2023 года, церемонии поставки третьего многоцелевого вертолета состоялась 15 декабря 2023 года. Всего на текущий момент со сборочного завода Leonardo в Верджате (Италия) получено пять машин.

Первые AW-149 были произведены в Верджате (Италия), где польские специалисты прошли обучение.

По заявлению группы Leonardo, компания PZL- Swidnik использует уникальные промышленные преимущества с точки зрения темпа поставок и гибкости для соблюдения жестких сроков и чрезвычайных требований с учетом геополитических реалий.

Программа AW-149 Министерства национальной обороны Польши основана на локализации производства на мощностях PZL- Swidnik, что является стратегическим решением Варшавы для обеспечения как национальной безопасности, так и ключевых промышленных преимуществ. Подписанный в 2022 году контракт также включает интеграцию систем вертолета, специализированное вооружение, будущие модернизации и техническую поддержку на протяжении всего жизненного цикла парка AW-149. Благодаря местному производству Польша получит не только новейшие вертолеты, но и собственную логистическую и техническую базу, расположенную на восточной границе НАТО.

Максимальный взлетный вес AW-149 составляет 8300 кг с возможностью увеличения до 8600 кг. Максимальная скорость – 313 км/ч, крейсерская скорость – 287 км/ч. Экипаж состоит из 2 человек, но основные задачи может выполнять один пилот. Максимальная дальность полета – 958 км, максимальная продолжительность полета – 4 ч 55 мин. AW-149 может взять на борт 19 пассажиров.

Вертолеты будут поставлены в конфигурации, соответствующей требованиям ВС Польши и оснащены системами наблюдения, стрелковым вооружением, управляемыми и неуправляемыми ракетами и системами самообороны. Вооружение, в зависимости от варианта использования вертолета, может быть установлено в кабине или на внешних узлах подвески.