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Завершились испытания самого большого в мире самолета-амфибии

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Разработанный в Китае большой гидросамолет-амфибия AG600 успешно завершил этап летных испытаний и находится в шаге от получения сертификата типа от Управления гражданской авиации КНР (CAAC). Как отмечает Navy Recognition, новое воздушное судно должно стать ключевым активом в авиационных и морских операциях Китая.

Согласно заявлению авиастроительной корпорации AVIC, государственного аэрокосмического гиганта, курирующего разработку самолета, прототип AG600 провел свое финальное летное испытание утром в субботу, 1 марта, в испытательном центре гражданской авиации в Пучэне, расположенном в провинции Шэньси. Этот успешный полет завершил строгую двухлетнюю программу испытаний, в ходе которой самолет выполнил в общей сложности 2014 полетов общей продолжительностью 3560 часов.

Гидросамолет-амфибия AG600, Китай

China Ministry of Defense


AG600 – вторая в Китае модель самолета-амфибии после SH-5, военного самолета, разработанного в 1970-х годах и давно снятого с вооружения. Разработка AG600 стала частью стратегии Китая, направленной на укрепление лидирующих позиций на мировом рынке авиации. Navy Recognition называет его одним из трех флагманских самолетов, демонстрирующих растущие возможности КНР, наряду со стратегическим транспортным самолетом Y-20 и узкофюзеляжным реактивным лайнером C919. И Y-20, и C919 уже находятся в активной эксплуатации.

Власти Китая официально одобрили программу AG600 в июне 2009 года, а исследования и разработки начались в том же году. В проекте участвовали десятки тысяч инженеров и исследователей из более чем 160 китайских институтов, университетов и предприятий. Первый прототип AG600 построили к июлю 2016 года. После дебютного полета в декабре 2017 года в Чжухае в провинции Гуандун самолет прошел обширные испытания в различных регионах Китая.

Длина AG600 составляет 37 метров, а размах крыльев – 38,8 метра, что примерно соответствует размеру лайнера "Боинг-737". Из-за размеров китайскую разработку называют крупнейшим в мире действующим самолетом-амфибией, превосходящим другие известные гидросамолеты, такие как японский US-2 и российский Бе-200.

Самолет спроектирован как для наземных, так и для водных операций, что делает его оптимальным средством для проведения ряда миссий: от морских поисково-спасательных операций до пожаротушения. AG600 может взять на борт до 50 человек во время морских чрезвычайных ситуаций, а также собирать 12 тонн воды из озер или морей для борьбы с пожарами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
AG600
Boeing-737
C919
US-2
Y-20
Бе-200
Компании
AVIC
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