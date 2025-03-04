Forbes: у ВСУ закончились снаряды для пушек 2С7, США им их больше не посылают

У ВСУ заканчиваются снаряды для пушек большой мощности 2С7, пишет Forbes. Соединенные Штаты уже давно ничем не могут помочь – их склады опустели. А другие страны – члены НАТО отдавать Украине совместимые с этими пушками боеприпасы не торопятся.

Дэвид Экс

Украинская армия вступила в конфликт в феврале 2022 года, имея на вооружении или хранении около сотни огромных гаубиц 2С7 (2С7 "Пион" — советская самоходная пушка большой мощности, производилась в 1970–80-е гг. — прим. ИноСМИ). Расчеты 203-миллиметровых гусеничных орудий по 14 человек каждый (так в тексте; экипаж 2С7 в зависимости от модификации состоит из 6–7 человек, — прим. ИноСМИ) из 45-й артиллерийской бригады ВСУ сначала сражались под Киевом, а затем были переброшены на восточный фронт для поддержки украинских войск.

Но примерно через год гигантские орудия — крупнейшие в составе ВСУ — начали то и дело замолкать. И нетрудно догадаться почему. Да, русские подбили или захватили минимум семь гаубиц, но на складах есть множество дополнительных орудий, чтобы компенсировать эти потери. Нет, они замолкают, потому что запасы их 105-килограммовых снарядов заканчиваются… или иссякли совсем.

В сентябре минимум одна из гаубиц 2С7 45-й артиллерийской бригады попала в кадр на участке, который ВСУ захватили и удерживают в Курской области. После очередной оперативной паузы одна или несколько гаубиц вступили в бой в составе оперативно-стратегической группы “Хортица” на востоке Украины в прошлом месяце. “Каждый залп — это откровенная казнь”, — хвастались в ОСГ “Хортица”.

Однако прерывистый огонь гаубиц 2С7 объясняется тем, откуда Украина черпает для них боеприпасы. Сама Украина 203-миллиметровые снаряды не производит, как и многие другие страны. Быть может, этим вообще занимается одна лишь Россия.

Но армия США когда-то имела на вооружении собственные 203-миллиметровые гусеничные гаубицы и хранила часть снарядов M105 и M106, даже списав сами орудия M110 несколько десятилетий назад. Администрация бывшего президента Джо Байдена передала Украине 10 тысяч M105 и M106 в 2023 году. После этого американские склады 203-мм снарядов, судя по всему, опустели.

Тут нехотя вписалась Греция, чья армия по-прежнему использует M110. Греки отправили тысячи 203-миллиметровых снарядов отдельными партиями в 2023 и 2024 годах — и, предположительно, могли бы отправить еще тысячи, будь на то политическая воля. Но среди стран-членов НАТО Греция была одним из самых несговорчивых сторонников Украины — теперь на этот сомнительный титул могут претендовать США при президенте Дональде Трампе.

Из-за греческой нерешительности заряжать тяжелую артиллерию Украины придется еще одной стране НАТО, которая все еще эксплуатирует M110 с совместимыми боеприпасами: Турции. Так что если гаубицы 2С7 45-й артиллерийской бригады снова исчезнут, а потом снова появятся, взгляните на Турцию — и поймете почему.