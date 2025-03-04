El Mundo: ЕС мог бы самостоятельно поддерживать Украину лишь ограниченное время

По данным газеты, от общего количества полученной Киевом помощи на Вашингтон приходится 43%

МАДРИД, 3 марта. /ТАСС/. Европейские страны могли бы самостоятельно поддерживать Украину, но только в течение ограниченного периода времени, возможно, нескольких месяцев. Об этом пишет газета El Mundo.

По ее информации, от общего количества полученной Киевом помощи на Вашингтон приходится 43%. Европа могла бы сама поддерживать Украину, но ограниченное время, поскольку у США есть избыточные арсеналы, которых нет у ЕС, отмечает издание.

По его мнению, Брюссель потерял три решающих года, чтобы наладить свою военную промышленность и запустить ее на 100%. В частности, как указывает газета, у ЕС нет единого плана по закупкам боеприпасов или скоординированной структуры командования. При этом издание утверждает, что сейчас Украина меньше зависит от своих союзников, чем в 2022 году.

Как передавала ранее газета The New York Times, президент США Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США и включающей поставки боеприпасов и боевой техники.