Бастрыкин: Украина использует нацизм для достижения своих целей - Интервью ТАСС

Следственный комитет России с 2014 года фиксирует в Донбассе преступления киевского режима в отношении мирных жителей. За эти годы десятки тысяч человек признаны потерпевшими, следователи возбудили тысячи уголовных дел

Как расследуются преступления украинских боевиков, какие факты вскрываются по мере освобождения населенных пунктов, какое вооружение используют украинские нацисты против россиян и почему ответственность за гибель мирных граждан должны нести в том числе европейские коллеги, в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— Александр Иванович, военная агрессия Украины по отношению к своим же гражданам в Донбассе началась более 10 лет назад. Ваши следователи весь этот период документируют преступления киевского режима. Какой объем работ они проделали за это десятилетие?

— С 2014 года Следственным комитетом возбуждено 6,5 тыс. уголовных дел о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также против личности и собственности. Большая часть уголовных дел расследуется по фактам обстрелов украинской стороной мирного населения и гражданских объектов, но наряду с этим установлены и факты других преступлений различной степени тяжести.

К уголовной ответственности по этим делам привлекаются 918 лиц. Среди них — представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, осуществлявших обстрелы мирного населения.

Для установления обстоятельств произошедшего проводится колоссальная по объему работа, тысячи следственных действий: общение со свидетелями и потерпевшими, допросы фигурантов уголовных дел, проведение сложных экспертиз и многое другое. Осмотры мест происшествий после украинских обстрелов требуют не только серьезных познаний, но и сопряжены с риском для жизни. Всего следователями и криминалистами уже осмотрено около 100 тыс. разрушенных объектов гражданской инфраструктуры, а экспертами СЭЦ СК России устанавливается общая сумма ущерба.

Уже завершено расследование 423 уголовных дел в отношении 566 украинских военнослужащих и наемников. Собраны доказательства их причастности к применению запрещенных средств и методов ведения войны, жестокому обращению с военнопленными и гражданским населением, совершению убийств, повреждению имущества. В отношении 519 лиц вынесены обвинительные приговоры, в числе осужденных — 145 участников запрещенного полка "Азов" (признан в РФ террористической организацией — прим. ТАСС). Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 62 лицам.

— После начала СВО сколько было возбуждено уголовных дел? Какие в основном преступления фиксируются вашими следователями? Если проанализировать эти уголовные дела, какой основной мотив их совершения?

— С февраля 2022 года следственными органами возбуждено 5 031 уголовное дело в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины. Это 80% от общего числа дел.

Обстрелы украинскими боевиками объектов гражданской инфраструктуры из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. На подконтрольной территории украинские формирования используют детские сады и школы для размещения военнослужащих, тяжелой военной техники и боеприпасов, ведения артиллерийских обстрелов. Эти факты подтверждаются результатами осмотров, показаниями местных жителей и задержанных по уголовным делам в отношении украинских военнослужащих и наемников. Фиксируются и такие преступления, как убийства, изнасилования, разбойные нападения. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что наряду с выполнением приказов вышестоящего командования и должностных лиц мотивом преступления является политическая и национальная ненависть к русскоязычному населению и вражда.

— В новостях часто появляется информация об атаках вооруженных формирований Украины гражданских объектов в разных субъектах России. При этом европейские чиновники говорят, что жертв среди мирного российского населения нет. Как бы вы это прокомментировали?

— С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции. Для этого ВСУ применяют в том числе западное вооружение — тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, БПЛА. Всего следствием возбуждено 2 690 уголовных дел по фактам обстрелов приграничных и тыловых российских территорий.

В результате указанных преступных действий украинской стороны погибли 652 мирных жителя, из них 23 ребенка. Ранения получили 2 980 человек, в том числе 169 детей. По всем указанным фактам расследуются уголовные дела. Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны.

— По мере освобождения населенных пунктов Донбасса там сразу начинаются следственные действия? Какие показания дают местные жители?

— После освобождения населенных пунктов сразу же проводятся следственные действия, связанные с осмотрами мест происшествий и допросами свидетелей из числа мирных жителей. Гражданское население прямо указывает следователям на преступления украинских вооруженных формирований, в их числе мародерство, использование мирных жителей в качестве "живого щита", оборудование огневых точек в жилых домах и иных строениях городской инфраструктуры.

— Не настало ли время подумать о возращении смертной казни хотя бы на территориях, где проводится СВО или контртеррористические операции?

— Как я отмечал ранее, к обсуждению вопроса о снятии моратория на смертную казнь можно было бы вернуться. К тому же Россия в 2022 году перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Вопрос о том, где могли бы приговаривать к смертной казни, достаточно сложный, ведь действие Уголовного кодекса распространяется на территорию всей страны. Логика применения смертной казни на указанных вами территориях или в местах проведения контртеррористических операций построена исходя из высокой общественной опасности преступлений, совершаемых украинскими боевиками и иными лицами. Это теракты, диверсии, применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, убийства, разбои и ряд других. Но из перечисленных составов преступлений действующая редакция Уголовного кодекса предусматривает смертную казнь лишь за убийство при отягчающих обстоятельствах. Поэтому для применения этой меры наказания лишь в определенных рамках требуется тщательный анализ и обсуждение.

— Сколько всего человек за эти годы пострадало от действий киевского режима?

— По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года пострадало не менее 27 518 мирных жителей, из которых убиты 7 274, в том числе 217 несовершеннолетних. Получили ранения различной степени тяжести 20 244 гражданских лица, среди них более 1 тыс. детей. Пострадавшие и родственники погибших признаны нами потерпевшими по уголовным делам о преступлениях против мира и безопасности человечества, а также о преступлениях против личности. Кроме того, потерпевшими признаются все лица, которые вынуждены были покинуть свое место жительства из-за преступных действий киевского режима. Это десятки тысяч граждан.

— Вы фиксируете ежедневные обстрелы городов Донбасса, Новороссии, регионов России, граничащих с Украиной. Действительно ли в массе своей сейчас преобладает западное вооружение?

— Украинской стороной используется как отечественное вооружение, так и западное. Совместно с Минобороны мы документируем факты поставок иностранного оружия и иной техники. Причем наиболее смертоносное оружие поставляют Великобритания, Канада, Италия, ФРГ, Румыния, Эстония и ряд других стран. Это крылатые ракеты Storm Shadow, артиллерийские снаряды и установки, танковые снаряды, минометные выстрелы, авиационные бомбы, патроны и, конечно же, БПЛА, которые сейчас массово задействованы не только в ходе боевых действий, но и используются при атаках на гражданские объекты.

В Курской области основной вид применяемого украинской стороной вооружения — это РСЗО ATACMS, HIMARS, ракеты "воздух — земля" Storm Shadow, различные модификации беспилотных летательных аппаратов, артиллерия калибра 155 (НАТО), а также мины калибра 152 мм, 120 мм, кассетные боеприпасы. С мест происшествий нашими следователями изымались осколки указанных боеприпасов.

— Сколько наемников воюет сейчас на стороне вооруженных формирований Украины? Сколько из них установлены и привлекаются к ответственности? Из каких они в основном стран?

— Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте порядка 3 300 наемников из более чем 70 стран, в том числе из Грузии — 712 человек, Великобритании — 694, Канады — 719. На основании собранных доказательств в отношении 871 наемника вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, 652 — объявлены в международный розыск. Следственным комитетом завершено расследование 101 уголовного дела в отношении иностранных наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне ВСУ за денежное вознаграждение. По результатам рассмотрения судами в отношении 72 лиц из 15 стран вынесены обвинительные приговоры.

— Киев использует террор внутри нашей страны в отношении и журналистов, и общественных деятелей, и военнослужащих, пытается запугать население, втягивает россиян в преступную деятельность. Насколько быстро удается раскрывать подобные преступления и установить всю цепочку причастных? Как продвигается расследование теракта в "Крокусе", убийства генерала Кириллова?

— Такие деяния очень тщательно и долго планируются, об этом свидетельствуют полученные нами данные в ходе их расследования. И здесь надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям. По делу о теракте в "Крокус Сити Холле" завершены следственные действия, и сейчас обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами. По делу о теракте, в результате которого погиб генерал Кириллов и его адъютант, следствие продолжается.

За прошлый год нашими следователями расследовано 429 уголовных дел о преступлениях террористического характера в отношении 564 лиц. В ряде регионов задержаны и уже предстали перед судом те, кто умышленно повреждал транспортную инфраструктуру и другие объекты. Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления. Исполнителям таких преступлений стоит помнить, что ответственность будут нести в первую очередь именно они, а сроки лишения свободы за терроризм и диверсии по российскому законодательству очень длительные.

— Как расследуются уголовные дела о вторжении украинских боевиков в Курскую область? Что уже известно следствию? Сколько боевиков привлечено к ответственности? Сколько уголовных дел передано в суд?

— С первых дней вторжения Украины в Курскую область организована работа военных следователей. По фактам преступлений участников украинских вооруженных формирований возбуждено 332 уголовных дела, в рамках которых к ответственности привлекаются 247 лиц. 30 уголовных дел уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, на рассмотрении в суде находится 43 уголовных дела в отношении 102 лиц. 2-м Западным окружным военным судом вынесены приговоры в отношении 20 фигурантов.

По уголовным делам о событиях в Курской области допрошены более 39 тыс. человек, признаны потерпевшими свыше 27 тыс. Зафиксированы данные об уничтожении более 20 объектов культурного наследия. Установлено, что муниципальным объектам, крупным сельскохозяйственным предприятиям, иным организациям и индивидуальным предпринимателям причинен ущерб на сумму более 26 млрд рублей.

— Преступления немецких фашистско-нацистских захватчиков фактически повторились спустя более 80 лет в Курской области — Николаеве-Дарьине, Русском Поречном, Кореневе. Какая сейчас ведется работа по расследованию этих чудовищных преступлений против мирных жителей Курской области? Эти преступления украинских нацистов, как и многие другие, не должны ли быть признаны геноцидом?

— Это действительно ужасающие факты, и не исключено, что в других населенных пунктах, которые сейчас под контролем ВСУ, тоже имели место подобные злодеяния. Мы расследуем все эти преступления, устанавливаем причастных лиц для привлечения к уголовной ответственности. Работаем со свидетелями и потерпевшими, проводим экспертизы. На данный момент у следствия имеются основания квалифицировать эти деяния как террористические акты. Если в ходе дальнейшего расследования и анализа всей картины преступлений в совокупности следствие придет к выводу о наличии иных составов преступлений, будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

— Против России на фоне СВО ведется в том числе и информационная война. Какова динамика преступлений, связанных с распространением фейков о ВС РФ и дискредитацией Вооруженных сил?

— Ведомство оперативно пресекает распространение фейков об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Уголовная ответственность за такие деяния установлена статьей 207.3 Уголовного кодекса РФ. В истекшем году возбуждено 141 уголовное дело по таким фактам, а всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение — 444 дела. В суд направлено 244 дела в отношении 252 лиц, в том числе 97 дел в отношении 103 лиц — в 2024 году. С марта 2022 года за дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации по статье 280.3 УК РФ Следственным комитетом возбуждено 171 уголовное дело, из них 72 — в 2024 году. Направлено в суд уже 108 дел в отношении 113 лиц, в том числе 53 дела — в 2024 году.

— В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и параллельно Россия ведет войну с неонацизмом, который будто пытается взять реванш. Как вы считаете, есть ли способы искоренить нацизм раз и навсегда? Почему эта идеология вновь становится популярной?

— На Украине и в ряде других стран определенные силы используют нацизм для достижения определенных целей. Мы должны сделать все возможное, чтобы в нашей стране эта идеология не стала популярной. Десятки тысяч бойцов в ходе специальной военной операции противостоят тем, кто разделяет подобные взгляды и повторяет злодеяния гитлеровцев. В то же время вызывают опасение действия, которые могут быть направлены против нашей молодежи. Ведь юных людей, у которых еще нет четких взглядов, достаточно легко вовлечь в различную деятельность, заразив некими идеями. И наша задача — сделать так, чтобы у молодого поколения формировались правильные ценности. Военно-патриотические мероприятия, изучение истории, воспитание в духе патриотизма, общение с ветеранами, участие студентов в общественной работе, восстановлении памятников, объектов культуры — все это в совокупности способствует формированию ценностных ориентиров, и именно в этом направлении работают наши ведомственные образовательные организации и сотрудники профильных подразделений.