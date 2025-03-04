Украина предложила Франции производить оружие за счет процентов от замороженных активов России

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце после подписания двустороннего соглашения о безопасности.

ЦАМТО, 3 марта. Минобороны Украины предложило Франции создать предприятия по производству вооружений, включая системы ПВО, используя проценты от замороженных российских активов для их финансирования, сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.

"Украина предлагает создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с потребностями. Предложили несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МО Украины.

По словам замминистра обороны Украины Сергея Боева, критическими потребностями ВСУ остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики к имеющимся системам, а также тяжелая бронетехника и боеприпасы, передает "РИА Новости".