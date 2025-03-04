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РИА Новости

В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"

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Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б" с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б" с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России.
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником прошел в штатном режиме

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в понедельник в МО РФ.

В понедельник в 01:22 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом.

"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сообщили в ведомстве.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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Минoбороны РФ
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Плесецк
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