Космонавт Артемьев: женщины-космонавты дисциплинируют и делают полет безопаснее

Такой полет всегда прекраснее и желаннее, считает Артемьев

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 марта. /ТАСС/. Работающие в космосе женщины дисциплинируют экипаж и делают полет более безопасным. Такое мнение в преддверии Международного женского дня высказал в беседе с ТАСС космонавт Олег Артемьев.

"Женщины в космосе - это то же самое, что и женщины на Земле. То есть без них невозможно прожить. Они - украшение космического полета", - отметил собеседник агентства. По его словам, женщины-космонавты "дисциплинируют, их присутствие делает так, что полет в космос становится более безопасным".

"Женщина на борту - это очень здорово. Я думаю, что такой полет всегда прекраснее и желаннее. Поэтому дай Бог, чтобы у нас женщины летали в космос, и на Луну, и на Марс. Без женщин никуда", - констатировал Артемьев.

Первой женщиной-космонавтом стала Валентина Терешкова. Ее полет состоялся на корабле "Восток-6" 16 июня 1963 года. После нее еще 78 женщин из разных стран побывали в космосе.

Артемьев за свою карьеру совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 году. Его суммарный налет составляет более 560 суток - за это время он совершил восемь выходов в открытый космос. В Нью-Дели он приехал для участия в форуме по глобальному развитию NXT, поделившись с его участниками своим взглядом на развитие отношений России и Индии в космической отрасли. На полях форума российский космонавт встретился с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, подарив ему флаги России и Индии, побывавший на МКС.

Сейчас Артемьев готовится к полету на борту американского корабля Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов на МКС Роскосмоса и НАСА. Он назначен в экипаж Crew-12, старт которого намечен на первую половину следующего года.