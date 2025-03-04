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ЦАМТО

ВВС Норвегии получили очередную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: fma.no

ЦАМТО, 3 марта. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA) сообщило о прибытии на авиабазу "Эрланн" очередной партии из трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Таким образом, общее количество поставленных на текущий момент Норвегии самолетов возросло до 49 ед. При этом, за последние три месяца ВВС Норвегии получили 9 истребителей F-35.

Как ожидается, все 52 заказанных самолета F-35 ВВС Норвегии получат к лету 2025 года. Поставка будет завершена почти на год позднее первоначально спланированного графика, на соблюдение которого негативно повлияли пандемия COVID, нарушение цепочки поставок из-за конфликта на Украине и технические проблемы.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки, включая модернизацию инфраструктуры, оценивается в 104 млрд. норв. крон (около 8,944 млрд. евро).

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) 22 сентября 2015 года. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. Самолеты вошли в состав размещенной на базе 332-й истребительной авиаэскадрильи. В настоящее время истребители размещаются на авиабазах "Эрланн" и "Эвенес".

Командование ВВС Норвегии 6 ноября 2019 года объявило о достижении парком истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной готовности к боевому применению. О полной готовности самолетов к боевому применению командование ВВС Норвегии планирует объявить в 2025 году.

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Норвегия
Украина
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F-16
F-35
F-35A
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