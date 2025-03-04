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РИА Новости

Корабли ТОФ провели стрельбы в Индийском океане

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Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота
Тактическая группа надводных боевых кораблей Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Отряд кораблей ТОФ провел артиллерийские стрельбы в Индийском океане

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота России провели артиллерийскую стрельбу в рамках учения в Индийском океане, сообщили в Минобороны РФ.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Резкий", "Герой России Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" провёл учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переходе морем экипажи кораблей ТОФ отработали задачи отражения атаки средств воздушного нападения и ведения морского боя с отрядом кораблей условного противника.

"Для разведки и поиска целей в небо был поднят вертолёт Ка-27М, экипаж которого выдал целеуказания и скорректировал стрельбу. В ходе отработки задач артиллерийские расчёты в дневное и ночное время суток выполнили боевые упражнения со стрельбой из автоматических 100-мм корабельных пушек А-190 и 30-мм автоматических артустановок АК-630М", - отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что все сымитированные боевой информационной системой кораблей надводные и воздушные цели были поражены.

Кроме того, корабли применили систему постановки пассивных помех и ухода от ответного ракетного удара условного противника.

"После проведения учения, корветы "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" поочерёдно пополнили запасы топлива от среднего морского танкера "Печенга". Заправка выполнялась на ходу кильватерным способом в благоприятных погодных условиях", - добавили в оборонном ведомстве.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Ка-27М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
Военные учения
ТОФ
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