Что ждет десять крупнейших городов Великобритании, если Россия применит в Третьей мировой ядерное оружие? (Daily Express, Великобритания)

Daily Express: в Британии смоделировали ущерб от ядерного удара по Лондону

Как бы неприятно ни было об этом думать, но всего несколько недель назад ученые перевели мировые Часы Судного дня, и теперь они показывают 89 секунд до уничтожения.

Эти часы ученые используют с момента окончания Второй мировой войны как условную меру близости мира к гибели — будь то из-за конфликтов, климата или эпидемий. Вероятность ядерной войны, безусловно, по-прежнему мала, но ее никто не отменял.

Как и на случай пандемии, у всякого уважающего себя западного правительства имеется план экстренных действий при ядерных ударах по крупным городам. Великобритания не исключение.

Когда Россия ввела войска на Украину, многие аналитики опасались, что это может стать важной вехой на пути к Третьей мировой — еще одной войне на европейской земле.

Дональд Трамп сейчас ведет переговоры с Владимиром Путиным об урегулировании конфликта, однако Украину на них не пригласили. В это время страны ЕС увеличивают расходы на оборону, и похоже, что конфликт может обостриться. Более того, Трамп рассуждал о захвате Гренландии и Канады. Обе эти территории входят в НАТО, а значит, посягательства Трампа могут спровоцировать военный ответ. Наконец, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал поддержать Украину войсками против России, если потребуется, и довести расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году.

Как бы маловероятно это ни было, если дело всё же дойдет до худшего и Россия действительно применит против Великобритании одну из своих многочисленных ядерных боеголовок, насколько серьезным окажется ущерб?

На сайте NuclearSecrecy.com (“Ядерная тайна”) есть специальная карта, которая моделирует ущерб от различных видов ядерного оружия. Ее автор — профессор науки и ядерного оружия Технологического института Стивенса Алекс Веллерштейн.

Вот что случится, если Россия ударит по Лондону ракетой мощностью 800 килотонн. Источник: NuclearSecrecy.com/Getty

Один из предусмотренных вариантов — “Тополь” (по классификации НАТО: SS-25 Sickle, или “Серп”). Это баллистическая ракета мощностью 800 килотонн, которая в настоящее время находится в арсенале России.

Карта показывает, что в случае прямого удара по Вестминстеру в центре Лондона, ущерб, как и следовало ожидать, будет катастрофическим. Другие города может ждать слегка иная участь. В силу близости к воде Кардифф, Эдинбург и Ливерпуль могут частично избежать ущерба по сравнению с городскими агломерациями без выхода к морю.

Область непосредственного удара выделена на карте оранжевым: “Максимальный размер ядерного огненного шара и ущерб на земле зависят от высоты взрыва. Если он коснется земли, количество радиоактивных осадков значительно увеличится. Всё внутри этого огненного шара, по сути, испарится”.

Следующая зона — “умеренный радиус поражения”, где будут разрушены здания и будут бушевать пожары: “При давлении в пять фунтов на квадратный дюйм большинство жилых зданий обрушится, увечья будут повсеместны, а смертельные случаи — широко распространены. Вероятность возгорания в коммерческих и жилых зданиях высока — при высоком риске распространения огня”.

В обозначенной желтым цветом третьей зоне, находящейся дальше от непосредственной точки удара, будет несколько полегче: “На всех участках кожи будут ожоги третьей степени — нередко безболезненные из-за уничтожения болевых нервов. Травмы могут оставить серьезные рубцы, повлечь за собой инвалидность или потребовать ампутации”.

Наконец, наименьший ущерб получит последняя зона по краю поражения: “При давлении около фунта на квадратный дюйм можно смело ожидать, что стеклянные окна разобьются. Это может привести к многочисленным травмам у населения, когда люди подойдут к окнам, завидев ядерную вспышку (которая распространяется быстрее, чем волна давления)”.

Правительство Великобритании заверяет, что его ядерное сдерживание позволит избежать такой катастрофы.

На сайте правительства говорится: “Независимое ядерное сдерживание Великобритании существует уже более 60 лет для обуздания самых острых угроз нашей национальной безопасности и образу жизни. Эти меры помогают гарантировать не только нашу безопасность, но и безопасность наших союзников по НАТО.

Риск ядерного конфликта остается маловероятным, но угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, становятся масштабнее, разнообразнее и сложнее. Вот почему мы должны быть в состоянии сдерживать самые беспрецедентные акты агрессии против нас и наших союзников по НАТО.

Великобритания последовательно занимает лидирующую позицию в вопросе ядерного разоружения, но не все государства последовали ее примеру. Некоторые из них, наоборот, значительно наращивают и разносторонне развивают свои ядерные возможности. Мы должны гарантировать, что они никогда не смогут использовать свое ядерное оружие, чтобы угрожать нам напрямую, мешать нам принимать решения или спонсировать ядерный терроризм.

Порой может показаться, что эти угрозы далеки от нашей повседневной жизни, но Великобритания должна иметь возможность защитить себя и союзников по НАТО. Ядерное сдерживание играет ключевую роль в обеспечении общественной безопасности, и отказ от него подвергнет нас всех большему риску.

С апреля 1969 года Королевский флот поддерживает непрерывное сдерживание на море: в любой момент времени минимум одна подводная лодка с ядерными баллистическими ракетами патрулирует моря — готовая отреагировать на самые острые угрозы Великобритании. Их основная цель — сохранение мира, недопущение принуждения и сдерживание агрессии.

Непрерывное сдерживание на море считается наиболее эффективной, устойчивой и экономически целесообразной платформой для развертывания независимых ядерных сил.

Автор: Алекс Эванс.