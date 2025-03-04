Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА

Дроны в разы повысили эффективность российских артрасчетов

В артиллерийских соединениях созданы дивизионы БПЛА. Они отвечают за разведку, а также уничтожение артиллерии, техники и личного состава противника в глубоком тылу — там, куда не достают многие штатные артсистемы и РСЗО. На их вооружении состоят как разведывательные, так и ударные дроны. Эксперты отмечают, что дивизионы БПЛА в разы повышают эффективность боевой работы артиллерии.

Разведывательно-ударные дивизионы БПЛА

В артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотных летательных аппаратов. На их вооружении стоит целая линейка дронов и барражирующих боеприпасов. При помощи этих систем артиллеристы находят и уничтожают вражеские орудия, самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и личный состав как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу противника, рассказали «Известиям» источники в Минобороны России.

Они сообщили, что дроны также ведут результативную охоту за расчетами БПЛА противника. Причем они успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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Новые дивизионы БПЛА позволили создать в артиллерийских соединениях так называемые разведывательно-ударные контуры (РУК), рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— В условиях СВО важно быстро обнаружить цель и нанести точный удар — это современные требования к артиллерии, — рассказал он. — БПЛА в артиллерийских соединениях в первую очередь нужны для этого. Они действуют в тесной связке с арторудиями и РСЗО. Дронам надо разведать цели, определить их координаты и тут же передать их на командный пункт. Там полученные данные переведут в установки для стрельбы, отправят их расчетам и дадут команду открыть огонь. Кроме того, БПЛА могут корректировать огонь и моментально оценить урон, нанесенный противнику. Так сейчас выглядит алгоритм эффективной работы артиллеристов. Самое главное, что связка БПЛА — арторудие или РСЗО позволяет в разы повысить эффективность артбригад или артполков.

Эксперт отметил, что о создании артиллерийских РУКов говорили много лет, но сформировать их и применить удалось не так давно.

Работа артиллерии на СВО

Опыт действия артиллерии в ходе военной спецоперации показал, что «беспилотники нужны здесь и сейчас», рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— В ходе спецоперации ВСУ начали массово поставляться западные артсистемы, — отметил он. — Причем множество разновидностей — и американские гаубицы 777, самоходные установки Paladin, французские Caesar, немецкие PzH 2000 и другие. И это были не давно законсервированные артустановки, а современные образцы вооружения. Не секрет, что многие из них превосходили нас по дальности и даже точности. Мы тянулись, совершенствовались. Усиливали артиллерийскую разведку теми же системами обнаружения артиллерии противника типа «Зоопарк». Но дроны в дополнение к обычной разведке позволили быстро изменить ситуацию. Мы усилили точность огня, эффективность поражения, уменьшили расход боеприпасов — это тоже важно. Ведение боевых действий — вещь дорогая, и ресурсы надо считать.

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Ударные дроны, например те же «Ланцеты», — это возможность поймать артиллерию противника на расстоянии, куда не вся артиллерия или РСЗО могут доставать.

— Все средства поражения должны работать комплексно — применение этих барражирующих боеприпасов чередуется с действиями ствольной артиллерии и РСЗО, — пояснил Василий Дандыкин. — Они могут с высокой точностью нанести удар по цели далеко за линией фронта. Ими хорошо добивать технику противника. «Ланцет», как мы видели, позволяет не только попасть точно в то или иное укрытие, но и поразить самоходную артиллерийскую установку или танк точно в люк. Этот боеприпас настолько хорошо показал себя, что сейчас его стараются копировать в других странах.

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Именно разведывательные и ударные БПЛА подняли на новый уровень ведение контрбатарейной борьбы — в сводках российского военного ведомства сотни и тысячи уничтоженных не только советских, но и западных артиллерийских систем и РСЗО, отметил он.

— Действия БПЛА оказали серьезное влияние на артдуэли, повысив точность нашего огня, сократив интервал от обнаружения до нанесения удара по противнику, — резюмировал эксперт.

Грузовой FPV-дрон «Илья Муромец»

Вооруженные силы России сейчас активно насыщаются дронами разных типов. Ранее «Известия» писали, что в зоне СВО начали массово использовать грузовой FPV-дрон «Илья Муромец». Его основное преимущество перед другими существующими моделями — гибкая настройка частот, которая помогает обходить системы РЭБ, в том числе и заграничные.

У БПЛА восемь моторов, что повышает стабильность полета и дает запас мощности. Аппарат производится на 100% из российских компонентов. Грузоподъемность в 8 кг позволяет аппарату доставлять боеприпасы, медикаменты, воду и другие важные грузы бойцам, действующим в самых горячих точках на передовой.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Зачастую позиции наших бойцов могут оказаться без снабжения, в частности, когда были проведены штурмовые действия, группа закрепилась, но к ней пробиться и доставить воду и боеприпасы очень тяжело из-за огня и действий дронов противника.

FPV-дроны «Илья Муромец» активно задействованы для снабжения подразделений на островах в дельте Днепра, где закрепилась российская морская пехота. Им гораздо проще, чем лодкам, прорваться к своим передовым подразделениям. Также аппарат успешно используют для дистанционного минирования и разведки.

Богдан Степовой

Роман Крецул