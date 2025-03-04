Турецкая армия закупает колёсные бронетранспортёры FNSS PARS ALPHA

Турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие турецкого холдинга Nurol и корпорации BAE Systems) 24 февраля 2025 года сообщила о заключении с Управлением оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı - SSB) контракта на поставку сухопутным войскам Турции первых 25 колёсных бронетранспортёров FNSS PARS ALPHA в исполнениях 8х8 и 6х6 в шести различных специализированных вариантах.

Прототип колёсного бронетранспортера FNSS PARS ALPHA в исполнении 8х8 (с) FNSS

Сообщается, что таким образом будут приобретены по несколько машин PARS ALPHA 8х8 в вариантах самоходного противотанкового ракетного комплекса и бронированной ремонтно-эвакуационной машины, а также PARS ALPHA 6х6 в четырех специализированных вариантах, из которых известно о варианте командно-штабной машины. В то же время линейные БТР пока в закупку не входят.

Всего сухопутные войска Турции планируют приобрести более 2000 колесных бронированных машин 8х8 и 6х6 в рамках программы закупки бронетехники нового поколения Yeni Nesil Araçlar Projesi. По всей видимости, подписанный контракт означает окончательный выбор SSB и турецкой армией предложений FNSS в данном долгостройном проекте по выбору Турцией бронетранспортеров 8х8 и 6х6 и машин на их базе, тянущемся уже около 25 лет. В то же время ожесточенная конкуренция турецких производителей колесной бронетехники при высокой политизированности этого процесса (за счет связи различных компаний с различными олигархическими и политическими группировками в Турции), а также явное стремление SSB поддержать максимально широкий круг отечественных производителей оставляют открытым вопрос. является ли выбор в пользу FNSS PARS ALPHA окончательным. Эти сомнения подтверждаются тем, что, как получается, окончательный выбор в пользу типа именно линейного бронетранспортера до сих пор не сделан. Не случайно практически одновременно в конце февраля 2025 года появились сообщения о заключении SSB контракта на поставку сухопутным войскам Турции опытной партии из 29 линейных бронетранспортеров Altuğ 8×8 производства другой турецкой компании ВМС.

Семейство бронированных машин PARS развивается FNSS с начала 2000-х годов изначально на основе семейства машин с колесными формулами от 4х4 до 10х10 небольшой американской компании GPV (General Purpose Vehicles), представленного в 1990-е годы, но не нашедшего спроса на рынке, и приобретенного турецким производителем. FNSS за 20 с лишним сменила несколько итераций проектов различных вариантов этих машин, все более уходя от первоначальных проектов GPV, и нынешнее семейство PARS ALPHA в исполнениях 8х8 и 6х6 уже имеет мало общего с ними, кроме элементов конструкции ходовой части.

Машины PARS ALPHA относятся FNSS к пятому поколению семейства PARS (PARS V) и были впервые представлены в 2020 году, после чего прошли обширную четырехлетнюю программу испытаний под эгидой SSB. В исполнении PARS ALPHA 8х8 машина имеет полную боевую массу до 35 тонн и оснащается дизельным двигателем мощностью 711 л.с. (легко угадывается Caterpillar С13) и автоматической трансмиссией (видимо, Allison). Подвеска независимая двухрычажная гидропневматическая, с изменяемым клиренсом. Вместимость машины PARS ALPHA 8х8 в исполнении линейного БТР составляет 12 человек, включая трех членов экипажа. Экипаж размещен за двигателем. Машина может оснащаться различными боевыми модулями, но в линейном исполнении штатно предлагается с разработанным FNSS необитаемым боевым модулем-башней TEBER II 30/40 с 30-мм или 40-мм автоматической пушкой.

Заказанный теперь турецкой армией вариант PARS ALPHA 8х8 в исполнении самоходного ПТРК (дословно машина противотанкового взвода [мотопехотной роты]) оснащается дистанционно управляемым боевым модулем с 12,7-мм пулеметом и двумя пусковыми установками турецкого "пехотного" ПТРК Roketsan Karaok, являющегося своего рода аналогом ПТРК Javelin (с такой же дальностью до 2500 м).

Ранее FNSS уже добилась нескольких контрактов на поставку турецкой армии машин семейства PARS. По ряду контрактов, выданных начиная с 2016 года, турецкой армии к концу 2024 года были поставлены более 300 самоходных ПТРК PARS 4x4 ATV, выполненных на шасси бронированной машины PARS 4x4 последнего исполнения, уже не имеющей общего с машинами GPV, и оснащаемых пусковыми установками ПТРК "Корнет-Э" или Roketsan Mizrak-O (OMTAS). В апреле 2019 года SSB выдало FNSS контракт на поставку турецкой армии и жандармерии 100 разведывательных бронированных машин PARS IZCI в вариантах с колесной формулой 8х8 и 6х6, выполненных на основе модификации БТР PARS III, сохранявшей преемственность машин GPV. В перспективе возможна закупка для турецкой армии и жандармерии суммарно до 400 разведывательных машин. Наконец, в конце 2022 года Командование сил специальных операций Турции получило 12 БТР варианта PARS IV в исполнении 6х6.

На внешнем рынке FNSS добилась первого успеха с поставками БТР семейства PARS в Малайзии, заключив в 2010 году контракт стоимостью около 2,4 млрд долл на поставку и организация лицензионного производства 257 машин первого варианта PARS 8x8 под обозначением AV8 Gempita. Поставки машин в 12 версиях малайзийской армии были произведены с 2014 по 2020 годы. В последующем FNSS реализовала 172 БТР варианта PARS III в исполнении 8х8 и 6х6 Оману (поставлены в 2017-2020 годах) и 67 БТР варианта PARS III в исполнении 8х8 и 6х6 протурецким силам в Ливии (поставлены в 2019-2020 годах), и сейчас имеет контракт (финансируемый фактически правительством Турции) на поставку 24 БТР PARS III 6х6 силам безопасности Косово. FNSS продолжает на экспорт маркетинг БТР вариантов PARS III, PARS IV и PARS ALPHA, а в коне 2023 года представила прототип новой модифицикации PARS Х.

Заказанные для сухопутных войск Турции специализированные варианты бронированных машин на базе колёсного бронетранспортёра FNSS PARS ALPHA. Сверху вниз: самоходный противотанковый ракетный комплекс 8х8, бронированная ремонтно-эвакуационная машина 8х8, командно-штабная машина 6х6 (с) FNSS

Изображения колёсного бронетранспортера FNSS PARS ALPHA в исполнении 8х8 в линейном варианте с различными боевыми модулями (с) FNSS