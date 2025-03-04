Положит ли изменение американской политики конец конфликту на Украине? (The Hindu, Индия)

Трамп кардинально изменил позицию США по вопросу диалога с Россией, отмечает экс-глава МИД Индии Канвал Сибал в интервью The Hindu. На пути переговоров стоит большая проблема — это сам Зеленский. Но выбор у него невелик: уступки или полный разгром на фронте.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это ознаменовало кардинальный разрыв с политикой предыдущей администрации США, которая отказывалась от мирных переговоров с Россией после начала конфликта России с Украиной в феврале 2022 года. Так произошло из-за предвыборной кампании Дональда Трампа, в ходе которой он призывал к “прекращению конфликта на Украине”. После вступления в должность президента Трамп разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, которого он также критикует на платформе Truth Social.

Положит ли изменение американской политики конец конфликту на Украине? Экс-замминистра иностранных дел Индии Канвал Сибал и профессор школы международных отношений Jindal Global University Анурадха Ченой обсуждают этот вопрос в беседе, которую ведет Каллол Бхаттачерджи. Избранные отрывки:

— Является ли предложение президента США Дональда Трампа о мире с Россией хорошо продуманным планом или оно продиктовано внутренней политикой США?

Канвал Сибал: Дональд Трамп непредсказуем, и у него еще может быть много сюрпризов. Он может изменить свою позицию и пойти в другом направлении; это зависит от того, достигнет он желаемого для себя или нет.

Он занял определенную позицию в отношении России и фактически начал диалог с ней, которого не было в течение последних трех лет. Он изменил позицию США в отношении диалога с Россией и поиска мирного разрешения конфликта. Его главные советники, будь то госсекретарь, советник по национальной безопасности или даже министр обороны, четко выразили свои взгляды.

Между тем, Трамп был довольно резок по отношению к Владимиру Зеленскому. Он назвал его "диктатором". Он считает, что Зеленский должен легитимизировать себя, организовав выборы на Украине, чего требовала и Россия. Он говорит, что США вложили 350 миллиардов долларов в конфликт на Украине, хоть украинский президент и оспаривает эту цифру. Трамп говорит, что ему нужно вернуть эти 350 миллиардов долларов путем принуждения Зеленского к подписанию соглашения с США, которое позволяет последним присваивать полезные ископаемые на Украине. Так что, по сути, он свел это к сугубо экономическому аспекту. Но суть дела не в экономике, а в роли США в обеспечении безопасности Европы.

И самое главное, что это был первый случай, когда президент США заявил, что расширение НАТО стало причиной конфликта на Украине.

Анурадха Ченой: Во-первых, Трамп понимает сложившиеся реалии, а именно то, что Россия выигрывает в конфликте. Многие украинские военные операции провалились. Конфликт похож на черную дыру, и в него вкладывается много американских и европейских денег. Очевидно, что европейцы хотят продолжения боевых действий. Так что Трамп на самом деле разбирается с этим поражением наилучшим из доступных способов.

Во-вторых, на протяжении всей своей избирательной кампании Трамп выступал за мир. Он получил перевес в голосах, и теперь должен соответствовать ожиданиям избирателей.

В-третьих, я думаю, что он перезапускает ВПК и добывающую промышленность США в связи со сделкой с Украиной по редкоземельным минералам. Однако надо помнить, что большая часть минеральных богатств Украины находится в Донбассе, который уже под контролем России. Политика Трампа указывает на радикальный сдвиг, который, как он считает, пойдет во благо американским интересам.

— В 2022 году Турция выступила посредником в соглашении, которое сорвали США и Великобритания. Сработает ли теперь аналогичное соглашение в Эр-Рияде, даже если из-за него Украина потеряет территорию?

Канвал Сибал: Ну, Зеленский уперся. Он вел себя очень дерзко. Фактически он оскорбил Трампа. Вице-президент США отметил это, когда Зеленский заявил, что Трамп на самом деле распространяет российскую дезинформацию. Он утверждает, что в Украине его поддерживают 57% избирателей, но на самом деле уровень его одобрения чрезвычайно низок. Мои европейские источники сообщают, что два человека, которые стоят на пути [мирных переговоров], — это сам Зеленский и Андрей Ермак, глава Офиса президента и, по совместительству, "ястреб".

Вопрос в том, как долго Европа сможет поддерживать Зеленского. Европейцы пытаются убедить США не отказываться от Украины, поскольку это стало бы большим поражением для Европы.

Ранее Путин посещал Саудовскую Аравию, и у него хорошие отношения с этой страной. Но, в конце концов, мне кажется, что до тех пор, пока есть Зеленский, то будет и проблема с исполнением решения, потому что тот может неустанно повторять, что не желает уступать территорию.

Анурадха Ченой:У Трампа есть много способов убедить премьер-министра Великобритании Кира Стармера, Зеленского и лидеров ЕС, которые все против мирного соглашения. Потому что перед Зеленским стоит выбор либо согласиться с Трампом, либо потерпеть полный разгром на фронте. Такова реальность. В ту минуту, когда Трамп прекратит финансирование, Украина рухнет, так что Зеленскому предстоит сделать выбор между молотом и наковальней.

Я думаю, что проще всего согласиться с планом Трампа, потому что в этом случае, по крайней мере, он может попросить у США те или иные гарантии безопасности для той Украины, которая останется после сдачи территорий России. Кроме того, он может надеяться на какие-то экономические соглашения и некоторое восстановление.

По сравнению с этим позиция Путина ясна: пока прекращения огня нет, российские войска будут наступать и дальше. Недавно я была в Москве, и люди там настроены очень жестко. Они считают, что это экзистенциальный конфликт, в котором необходимо победить. В то же время они не хотят отказываться от слишком многого из того, что у них уже есть.

— Почему так трудно найти решение для прекращения этого конфликта при столь явной гуманитарной катастрофе? По имеющимся данным, боевые действия унесли жизни около миллиона человек и привели к массовому исходу украинского населения.

Канвал Сибал: На Украине введено военное положение, поэтому люди не могут свободно выражать свое мнение. Марко Рубио, выступая на слушаниях в конгрессе, четко обозначил проблему Украины. Проблема Украины не в том, что ей не хватает оружия, а в том, что ей не хватает живой силы. Погибло много украинцев. Украинцы проигрывают, но, что еще трагичнее, у нас нет возможности достоверно узнать их общественное мнение. Жизнь в Киеве более или менее нормальная, но демонстрация нормальной жизни в столице — это целенаправленная стратегия. Конфликт также разжигают ультранационалистические и неонацистские группировки, которые создавали напряженность еще в советское время. Эти люди пришли к власти после государственного переворота на Майдане (в 2014 году). Будучи у власти, они продолжат сопротивляться любому мирному урегулированию с Россией, пока у них не останется выбора и их к этому не принудят.

Анурадха Ченой: Каждая крупная страна, включая Индию и Китай, хотела, чтобы этот конфликт прекратился. Они также были готовы оказать посреднические услуги, чтобы обеспечить быструю остановку боевых действий. Собственно, премьер-министр Нарендра Моди сказал президенту Путину, что сейчас не время для конфликта. Но решение о его прекращении — за странами, которые принимают в нем основное участие. В конечном счете все знают, что это прокси-война НАТО против России на Украине. Это не конфликт между Россией и Украиной, хотя Украине предстоит сыграть большую роль.

Этого конфликта не было бы, если бы соблюдались Минские соглашения-1 и 2 и если бы было заключено соглашение от 2022 года при посредничестве Турции. Этого конфликта можно было бы избежать, если бы русских в Донбассе не подвергали дискриминации и не лишали своей религии, языка и культуры.

По иронии судьбы Зеленский, который строил свою избирательную кампанию на мирных инициативах, сам попался на удочку этого стратегического расчета НАТО против России. Это привело к огромным утратам. Крупные украинские подразделения и бригады понесли большие потери. Украинские мужчины утратили интерес к этому конфликту. Конечно, они патриоты и сделали всё, что могли, но мне кажется, что это совершенно бесполезный конфликт и он должен закончиться.

— Почему мирные переговоры были в Эр-Рияде, а не в Индии? Упустила ли Индия шанс выступить посредником?

Анурадха Ченой: Раньше эти мирные переговоры проходили в Хельсинки, Брюсселе и Женеве. Теперь, неожиданно, они проходят в Эр-Рияде, что потрясло ЕС и, возможно, весь остальной мир. Я думаю, что Индия очень хорошо сыграла свою роль в этом деле. Она, насколько это было возможно, оставалась нейтральной, критиковала санкции и являлась хорошим союзником России. Русские этого не забудут, и перезагрузка российско-американских отношений принесет Индии большую пользу. Европа явно проиграет. Я думаю, что Индия окажется в выигрыше, и Трамп считает Индию очень близким союзником России.

Автор: Каллол Бхаттачерджи.