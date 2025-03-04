Войти
ТАСС

Британия выделит Украине дополнительный кредит на $2 млрд на военные закупки

489
0
-1
© Photo by Jack Taylor/ Getty Images
© Photo by Jack Taylor/ Getty Images.
Источник изображения: © Photo by Jack Taylor/ Getty Images

Киев сможет закупить более 5 тыс. противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания подписала с Украиной новое экономическое соглашение, по которому Киев получит кредит на $2 млрд на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров по Украине.

"Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться  £1,6 млрд ($2 млрд - прим. ТАСС), выделенных британских кредитным агентством, для закупок более чем 5 тыс. противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте", - сказал он.

Глава британского правительства также напомнил, что в субботу Лондон и Киев подписали соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 2,26 млрд фунтов ($2,8 млрд) за счет доходов от замороженных суверенных активов РФ.

В новость внесена правка (20:54 мск) - передается с исправление валюты, верно - фунты.  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 14:54
«Уникальная» ситуация
  • 04.03 14:24
  • 7876
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.03 10:23
  • 7
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 04.03 08:14
  • 2
Как мир попал в редкоземельную зависимость от Китая
  • 04.03 03:00
  • 1
Названы сроки спуска на воду дока-понтона "Амурец"
  • 04.03 02:58
  • 7
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 04.03 02:11
  • 1
Цель и указания: в артиллерийских бригадах созданы дивизионы БПЛА
  • 03.03 22:55
  • 1
Военкор: Нашей современной армией забрать силой Одессу, Киев и Львов мы не сможем
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель