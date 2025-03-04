Британия выделит Украине дополнительный кредит на $2 млрд на военные закупки

Киев сможет закупить более 5 тыс. противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания подписала с Украиной новое экономическое соглашение, по которому Киев получит кредит на $2 млрд на военные закупки, включая ракеты для систем ПВО. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на пресс-конференции в Лондоне по итогам встречи европейских лидеров по Украине.

"Сегодня я объявляю о новой экономической сделке, которая позволяет Украине воспользоваться £1,6 млрд ($2 млрд - прим. ТАСС), выделенных британских кредитным агентством, для закупок более чем 5 тыс. противовоздушных ракет, которые будут произведены в Белфасте", - сказал он.

Глава британского правительства также напомнил, что в субботу Лондон и Киев подписали соглашение о предоставлении Украине кредита на сумму 2,26 млрд фунтов ($2,8 млрд) за счет доходов от замороженных суверенных активов РФ.

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