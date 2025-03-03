Посол Британии в США призвал Украину принять мирный план Трампа

Питер Мандельсон заявил, что перезагрузка должна состоять в том, чтобы Вашингтон и Киев вернулись к одинаковому пониманию

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Украина должна провести полную перезагрузку отношений с Соединенными Штатами, безоговорочно поддержав мирный план президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон.

"Перезагрузка должна состоять в том, чтобы США и Украина вернулись к одинаковому пониманию", - сказал Мандельсон в эфире телеканала ABC. Дипломат уверен, что Владимир Зеленский должен "высказать безусловную поддержку инициативе президента Трампа о прекращении войны и достижении справедливого и прочного мира для Украины".

Мандельсон добавил, что европейцы должны продолжить "призывать к прекращению огня", как раньше, а Украина - "первой выразить приверженность" такому шагу. Это, полагает посол, побудит Россию сделать аналогичное заявление.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.